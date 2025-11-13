Digital ID: Apple stellt neue Ausweis-Option im Wallet zur Verfügung

In Apples eigener Wallet-App lassen sich so allerhand digitale Karten, Tickets und Zertifikate einbinden, darunter Kredit- und Kundenkarten, digitale Konzert- und Sport-Tickets, Impfzertifikate während der Coronavirus-Pandemie, Versicherungspolicen und mehr. In den USA können Nutzer und Nutzerinnen nun auch ihren US-Reisepass im Apple Wallet speichern. Dies berichtet Apple in einer neuen Pressemitteilung.

„Apple hat heute die Einführung von Digital ID angekündigt, einer neuen Möglichkeit für Benutzer, mithilfe der Daten ihres US-Reisepasses eine ID in Apple Wallet zu erstellen und diese mit der Sicherheit und dem Datenschutz des iPhone oder der Apple Watch vorzuzeigen. Bei der Einführung wird Digital ID zunächst in einer Beta-Version an TSA-Kontrollpunkten an mehr als 250 Flughäfen in den USA für die persönliche Identitätsprüfung bei Inlandsflügen eingeführt, weitere Anwendungsfälle für Digital ID werden in Zukunft folgen.“

Mit der Digital ID sollen mehr Menschen eine Identifikationsmöglichkeit in Apple Wallet erstellen und vorlegen können, auch wenn sie keinen REAL ID-konformen Führerschein oder Personalausweis besitzen. Die Digital ID ist kein Ersatz für einen physischen Reisepass und kann laut Apple nicht für internationale Reisen und Grenzübertritte anstelle eines US-Reisepasses verwendet werden.

Digital ID erstellen und vorzeigen

Mit dem US-Reisepass lässt sich nach Angaben von Apple ganz einfach eine digitale ID erstellen und zu Apple Wallet hinzufügen. Dazu tippt man zunächst auf die Schaltfläche „Hinzufügen“ (+) oben im Wallet-Bildschirm des iPhones und wählt dann „Führerschein“ oder „Ausweise“ aus. Anschließend wählt man „Digitale ID“ und folgt den Anweisungen auf dem Bildschirm, um den Einrichtungs- und Verifizierungsprozess zu starten.

Im Rahmen dieses Vorgangs wird man dann aufgefordert, mit dem iPhone die Fotoseite des physischen Reisepasses zu scannen. Außerdem wird man gebeten, mit dem iPhone den auf der Rückseite des Reisepasses eingebetteten Chip zu lesen, um die Echtheit der Daten zu überprüfen. Anschließend hat man zur Verifizierung ein Selfie aufzunehmen, und als weitere Sicherheitsmaßnahme wird man aufgefordert, während des Einrichtungsvorgangs eine Reihe von Gesichts- und Kopfbewegungen auszuführen. Nach der Verifizierung wird die digitale ID dann zum Wallet hinzugefügt.

Um eine digitale ID persönlich vorzulegen, können Nutzer und Nutzerinnen laut Apple durch Doppelklicken auf die Seitentaste oder die Home-Taste auf das Apple Wallet zugreifen und wählen dann „Digital ID“ aus. Von dort aus lässt sich das iPhone oder die Apple Watch in die Nähe eines Identitätslesegeräts halten, die angeforderten Informationen überprüfen und sich mit Face ID oder Touch ID authentifizieren. In Zukunft sollen User ihre digitale ID auch bei weiteren ausgewählten Unternehmen und Organisationen zur Identitäts- und Altersüberprüfung persönlich, in Apps und online vorlegen können.

Wie eingangs bereits erwähnt, steht die Digital ID im Apple Wallet in Deutschland nicht zur Verfügung, Apple stellt das Feature bisher nur in den USA und Puerto Rico bereit. Seit gestern ist die Möglichkeit, einen Führerschein oder Personalausweis zu Apple Wallet hinzuzufügen, in zwölf Bundesstaaten und Puerto Rico verfügbar. In den letzten sechs Monaten wurde die Funktion in Montana, North Dakota und West Virginia eingeführt. Weitere Infos zur Digital ID gibt es auf der Infoseite von Apple.