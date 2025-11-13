Homebrew: Version 5.0 veröffentlicht

Die Paketverwaltungssoftware Homebrew, mit der ihr Software auf macOS und Linux über die Kommandozeile installieren könnt, liegt ab sofort in Version 5.0.0 vor. Zu den wichtigsten Neuerungen zählen die Möglichkeit gleichzeitiger Downloads, der Tier-1-Support für Linux ARM64/AArch64 und das Entfernen von macOS-Gatekeeper-Bypass-Verhalten. Auch Zeitpläne für das Ende des Supports älterer Betriebssysteme wurden mitgeteilt. Die Update-Details lest ihr in diesem Beitrag.

Seit der Version 4.6.0 von Homebrew hat sich einiges getan und die Entwickler haben mit Version 5.0.0 nun diverse größere Änderungen veröffentlicht. So können nun alle Nutzer von gleichzeitigen Downloads Gebrauch machen. Außerdem wird bei diesen nun jeweils der Fortschritt angezeigt. Die Entwickler rechnen jedoch damit, dass es hier noch ein paar Fehler geben könnte und bitten die Nutzer um Mitteilung, sofern diese Fehler finden.

Linux ARM64/AArch64 wird mit Version 5.0.0 auf Tier-1-Support hochgestuft. Zudem wird nun auch macOS Tahoe unterstützt. Eingestellt wird der Support im September nächsten Jahres für macOS Catalina 10.15 oder früher. Der Support für macOS Intel x86_64_ wird auf Tier 3 zurückgestuft. Ab September 2027 wird macOS Big Sur 11 auf Apple Silicon und auf allen Intel x86_64_ Macs nicht mehr unterstützt.

Im September 2026 wird Homebrew außerdem alle Homebrew/homebrew-cask-Cask-Dateien, die die Gatekeeper-Prüfungen nicht bestehen, deaktivieren, da es sich bei Cask-Dateien ohne Co-Designing um eine veraltetete Technologie handelt.

Jetzt über GitHub herunterladen

Mit Version 5.0.0 könnt ihr darüber hinaus schon jetzt die neue, kleinere interne Homebrew-JSON-API aktivieren, die in einer späteren Homebrew-Version als Standard ausgerollt wird.

Alle Details und Kommandozeilen-Befehle findet ihr im Blogbeitrag von Homebrew. Herunterladen könnt ihr die aktuelle Version über GitHub.