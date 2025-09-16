Aqara Rollladenschalter H2: Hoch, runter und zwei Extra-Tasten

Es gibt mal wieder etwas Neues von Aqara für den europäischen Markt. Der Aqara Rollladenschalter H2 ist ab sofort für 59,99 Euro (Amazon-Link) erhältlich. Das neue Smart Home Gadget bietet dabei viele spannende Extras und Details, die wir euch in diesem Artikel vorstellen möchten.

Besonders interessant ist für uns hier in Deutschland vor allem die Tatsache, dass sich Aqara beim neuen Rollladenschalter an den 55er-Standard gehalten hat. Der H2 kann problemlos in Schalterprogramme wie Gira System 55 oder Merten M integriert werden – auch in Mehrfach-Rahmen. Die einzige Voraussetzung für die Verkabelung ist ein Neutralleiter.

Beim Rollladenschalter H2 hat Aqara aber auch noch an weitere tolle Details gedacht. Der Schalter verfügt nicht nur über Zigbee zur Kopplung mit einem Aqara-Hub, sondern auch über Matter over Thread. So kann er direkt und ohne Umwege über die Hersteller-App mit einem Smart Home System eurer Wahl verbunden werden, beispielsweise Apple Home. Notwendig ist dann natürlich ein Thread Border Router, etwa ein Apple TV.

Die Bedienung des Aqara Rollladenschalter H2

Einmal installiert und (automatisch) kalibriert ist die Nutzung des Aqara Rollladenschalter H2 ein Kinderspiel. Mit den linken beiden Tasten, auf denen auch Pfeile nach oben und unten aufgedruckt sind, werden die Rollladen in die entsprechende Richtung gesteuert. Mit einem weiteren Tastendruck kann man die fahrenden Rollladen dann auch wieder stoppen. Zusätzlich gibt es auf der rechten Seite noch zwei weitere Tasten, die frei von euch belegt werden können.

Hier kann man beispielsweise Favoriten festlegen, um die Rollladen direkt auf eine gewünschte Position zu fahren. Oder ihr steuert einfach andere Matter-kompatible Geräte, wie etwa eure Beleuchtung.

Mit Matter kann man einfache Tastendrücke konfigurieren. Bei einer Zigbee-Verbindung mit einem Aqara-Hub gibt es noch mehr Möglichkeiten, denn dann können die beiden Extra-Tasten nicht nur einen einzelnen, sondern auch einen doppelten oder langen Tastendruck erkennen.

Wenn ich nicht schon Unterputz-Module im Einsatz hätte und diese über meinen Homey mit Apple Home verknüpft hätte, wäre der neue Aqara Rollladenschalter H2 auf jeden Fall eine spannende Sache für mich. Ihr könnt ihn ab sofort für 59,99 Euro bei Amazon bestellen.