SmartFruit: Chat mit dem lokalen Sprachmodell von Apple Intelligence

Mit dem Start von iOS 26 bietet Apple den Entwicklern noch mehr Möglichkeiten. Unter anderem ist auch der Zugriff auf das Sprachmodell von Apple Intelligence möglich – komplett lokal und ohne notwendige Anbindung an das Internet. Mit SmartFruit (App Store-Link), einer neuen kostenlosen App für iPhone und iPad, könnt ihr ganz einfach mit der Künstlichen Intelligenz chatten.

Die lokale KI in SmartFruit verbreitet Falschinformationen

Und was ich da in wenigen Minuten erlebt habe, finde ich persönlich höchst dramatisch. Ich habe das lokale Sprachmodell von Apple Intelligence zum Beispiel nach der Gründung der Fußball-Bundesliga befragt. In der Antwort wurde mir dann mitgeteilt, dass der FC Bayern München der erste Meister der 1963 gegründeten Bundesliga war. Doof nur, dass die Bayern gar kein Gründungsmitglied waren und bis Sommer 1964 noch in der zweitklassigen Regionalliga spielten.

Hier zeigt sich aus meiner Sicht ein erhebliches Problem der KI: Es werden zum Teil einfach falsche Fakten geliefert. Und oftmals werden diese Informationen nicht nachgeprüft, warum sollte man sich diese Mühe auch machen? Aber fragt doch gerne mal in Köln nach, wer der erste Bundesliga-Meister war.

Auch sonst hat mich der Einsatz dieser KI wenig begeistert. Als ich nach den Regeln im Basketball gefragt hat, hat mir der Chat zwar eine ganze Reihe an Informationen geliefert. Aber auch hier gab es Antworten wie: „Ein Wurf aus der Mittellinie ist 2 Punkte wert, während ein Wurf innerhalb der Drei-Punkte-Linie 3 Punkte wert ist.“ Und damit habe ich das Experiment dann gleich wieder beendet.

Am Ende kann der Entwickler von SmartFruit wohl wenig dafür, dass die KI von Apple noch ein kleines bisschen beschränkt ist. Er gibt ja auch an, dass er auf die Antworten keinen Einfluss hat. Ich halte den Einsatz im Alltag dennoch für höchst bedenklich und würde eher auf eine eigene Recherche setzen, auch wenn das manchmal etwas mehr Aufwand ist.