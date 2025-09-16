Ab Oktober bringt eQ-3 eine kompakte und smarte Lösung für alle, die ihre Fußbodenheizung komfortabel und effizient steuern möchten: Den neuen „Homematic IP Fußbodenheizungscontroller – 8 Kanäle, motorisch„. Mit intelligentem Energiemanagement, automatischem hydraulischem Abgleich und besonders einfacher Installation ist er die ideale Wahl für moderne Wohnräume.

Intelligenter heizen statt mühsam regeln

Wer eine Fußbodenheizung besitzt, kennt das Problem: Sie reagiert träge und das kann zu überheizten oder unterkühlten Räumen führen, besonders bei manueller Steuerung. Der neue Homematic IP Controller übernimmt diese Aufgabe smart: Er sorgt für gleichmäßige, bedarfsgerechte Wärme.

Automatischer hydraulischer Abgleich inklusive

Der Controller steuert den Wasserdurchfluss in die Heizkreise automatisch anhand der gewünschten Raumtemperatur. Bis zu sechs Heiz- und Kühlprofile pro Raum lassen sich festlegen und auf den Tagesablauf abstimmen. Änderungen im Wärmebedarf gleicht das System selbstständig aus. Der integrierte hydraulische Abgleich optimiert die Effizienz und sorgt für gleichmäßige Wärmeverteilung in jedem Raum.

Stromsparend durch motorische Stellventile

Im Vergleich zu klassischen Ventilen sparen die motorischen Stellantriebe nicht nur Energie, sondern ermöglichen auch eine nahezu stufenlose Regelung des Heizwassers. Das entlastet den Wärmeerzeuger, verlängert dessen Lebensdauer und verbessert den Betrieb – besonders in Kombination mit einer Wärmepumpe.

Schnelle Installation, smarte Steuerung

Der neue Controller überzeugt auch bei der Montage: Egal ob auf Hutschiene, C-Schiene oder per Schraubmontage – durch seine platzsparende Bauform passt er in jeden Heizkreisverteiler. Die vorkonfektionierten Stecker erleichtern den Anschluss der Stellantriebe. Auf dem beleuchteten Display sind Ventilzustände jederzeit klar erkennbar, was die Einrichtung und Kontrolle besonders einfach macht.

Natürlich lässt sich der Homematic IP Fußbodenheizungscontroller auch perfekt in das Homematic IP Smart Home System integrieren – entweder als eigenständige Lösung oder gemeinsam mit bis zu acht kompatiblen Wandthermostaten. Über die Homematic IP App kannst du alle Einstellungen bequem vom Smartphone aus vornehmen. Und das Beste: Er ist mit über 200 weiteren Homematic IP Produkten kombinierbar.

Preis und Verfügbarkeit

Der smarte Fußbodenheizungscontroller ist ab Ende Oktober 2025 zum Preis von 149,95 Euro erhältlich.