PocketShelf: Neuer Lese-Fortschritt-Tracker startet im App Store

Wenn ich ein Buch zur Hand nehme, das mir gut gefällt, lese ich es in der Regel auch recht schnell durch. Für alle, die mehrere Bücher zur gleichen Zeit lesen oder nur gelegentlich zum Lesen kommen, startet nun eine neue App im App Store, die euch dabei helfen will, euren Lese-Fortschritt zu tracken und euch mittels Notizen-Funktion und KI-Zusammenfassung den Wiedereinstieg in die Lektüre zu erleichtern. PocketShelf (App-Store-Link) heißt die Anwendung aus deutscher Entwicklung, die ihr nun kostenlos laden und für drei Bücher auch kostenfrei nutzen könnt.

PocketShelf versteht sich quasi als Bibliothek, zu der ihr Bücher, die ihr gerade lest, hinzufügen und Notizen zum Gelesenen hinterlegen könnt. Mithilfe einer Tracking-Funktion könnt ihr außerdem erfassen, wie lange ihr gelesen habt, falls ihr hier eine neue Gewohnheit etablieren und öfter und länger mal zum Buch greifen möchtet. Die integrierte Notizen-Funktion ermöglicht es euch, das Gelesene zusammenzufassen, damit ihr euch den Inhalt des Buches besser merken könnt.

Aus diesen Notizen wird dann mittels Apple Intelligence lokal auf dem Gerät eine kurze Zusammenfassung im Stile eines „Was bisher geschah“ erzeugt, um euch den Wiedereinstieg in das Buch zu erleichtern, wenn ihr es länger nicht zur Hand genommen habt.

Widgets für den Home-Bildschirm erlauben es euch, die Lese-Session direkt von dort aus zu starten, ohne dass ihr die App öffnen müsst. Die Entwickler haben bei der Entwicklung von PocketShelf außerdem Wert auf Barrierefreiheit gelegt, sodass die App auch VoiceOver unterstützt, die Zusammenfassungen in einfacher Sprache erzeugen kann und auch Fonts verwendet, die barrierefrei sind.

Alle, die sich einen zentralen Ort wünschen, an dem sie ihre Bücher verwalten können, sollten sich diese hübsch gestaltete Anwendung einmal zu Gemüte führen.

Verfügbare Bücher-Slots per Abo oder einzeln erweitern

PocketShelf könnt ihr kostenlos im App Store laden und für drei Buchslots auch kostenfrei in vollem Funktionsumfang nutzen. Im Monats- oder Jahresabo, das 3,99 Euro bzw. 19,99 Euro kostet, oder auch in der Lifetime-Lizenz-Version, die ihr für 49,99 Euro bekommt, sind keine Limitierungen der Slots enthalten. Wollt ihr die Slots sukzessive erweitern, könnt ihr euch für 4,99 Euro einen Slot für ein weiteres Buch dazu kaufen.

PocketShelf ist in deutscher, englischer und niederländischer Sprachversion verfügbar und benötigt mindestens iOS/iPadOS bzw. macOS 26.