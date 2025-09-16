Apple Sports ist ab sofort in Deutschland erhältlich

Vor weit mehr als einem Jahr, im Februar 2024, haben wir erstmals über Apple Sports berichtet. Damals hat Apple seine neue Sport-Anwendung für Live-Spielstände und Statistiken in den USA und einigen anderen Ländern veröffentlicht. In den folgenden Monaten gab es immer wieder Updates, neue Funktionen und Sportarten, ein Start in Deutschland blieb aber aus. Bis jetzt.

Ab sofort ist Apple Sports auch im deutschen App Store erhältlich. Kostenlos und weiter nur für das iPhone. Auch eine deutsche Lokalisierung ist inklusive, dem Sporterlebnis steht also nichts mehr im Weg.

Aktuell findet ihr in Apple Sports zahlreiche Fußball-Ligen, unter anderem auch die erste und zweite Bundesliga. Darüber hinaus bietet euch Apple Ergebnisse, Tabellen, Termine und Statistiken zu US-Sportarten wie NBA, NHL, MLB, NFL, aber auch Bereiche für Tennis, Formel 1 oder Nascar.

Zur Feier des Tages bekommt Apple Sports gleich ein Update

Und passend zum Start von iOS 26 und Apple Sports in Deutschland gibt es gleich ein großes Update für die Anwendung. Besonders praktisch sind die neuen Widgets, die direkt auf dem Home-Bildschirm Live-Ergebnisse und Spielpläne anzeigen – individuell anpassbar nach Lieblingsmannschaften und -ligen. Zusätzlich gibt es jetzt die Möglichkeit, anstehende Spiele im Voraus zu markieren. Sobald diese starten, erscheinen Live-Aktivitäten automatisch auf dem Sperrbildschirm.

Zudem wurde das Fußballangebot um beliebte zweite Ligen wie die zweite Bundesliga, Ligue 2 oder Serie B erweitert. Football-Fans profitieren ebenfalls von detaillierteren Echtzeit-Informationen zu NFL- und College-Spielen, inklusive Timeouts und weiteren Spielunterbrechungen – sowohl in der App als auch als Live-Aktivitäten.

Eines findet man im Vergleich zu anderen Sport-Apps übrigens nicht in Apple Sports: Werbung und In-App-Käufe. Alleine aus diesem Grund ist die App schon einen Blick wert.