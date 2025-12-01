Apple spendet für jede Apple-Pay-Transaktion: So gehts

Apple beteiligt sich auch dieses Jahr wieder an einer Spendenaktion rund um den Welt-AIDS-Tag am 1. Dezember. Wer zwischen heute und dem 7. Dezember 2025 etwas über Apple Pay auf apple.com/de, in der Apple Store App oder direkt im Apple Store kauft, löst automatisch eine Spende aus: Apple gibt pro Einkauf 5 US-Dollar an den Global Fund, wobei für Käufer keine zusätzlichen Kosten entstehen. Insgesamt ist die Spende auf 3 Millionen US-Dollar begrenzt.

Warum ist die Aktion so wichtig?

Der Global Fund ist eine internationale Partnerschaft, die sich der Bekämpfung von HIV/AIDS, Tuberkulose und Malaria widmet. Besonders profitieren Regionen, in denen Zugang zu medizinischer Versorgung schwierig oder teuer ist. Laut Apple helfen die jährlichen Spenden dabei, „wichtige Gesundheitsprogramme zu finanzieren, die Leben retten“.

Die Apple-Pay-Aktion ist inzwischen Tradition und findet jedes Jahr rund um den Welt-AIDS-Tag statt. Ziel: Aufmerksamkeit schaffen und gleichzeitig unkompliziert Spenden generieren.

Apples lange Geschichte mit (RED)

Seit 19 Jahren arbeitet Apple mit der Wohltätigkeitsmarke (RED) zusammen, die von U2-Frontmann Bono mitbegründet wurde. Viele kennen noch die roten iPhones, Apple-Watch-Armbänder und iPod-Sondereditionen.

Heute ist die Aktion allerdings weniger sichtbar: Nur noch eine einzelne iPhone-14-Hülle gibt es als (PRODUCT)RED-Produkt. Dennoch zeigt die Bilanz Wirkung, denn Apple hat nach eigenen Angaben seit Beginn der Partnerschaft bereits über 250 Millionen US-Dollar gesammelt. Wie viel kommt dieses Jahr dazu?

Fazit

Wer ohnehin mit dem Gedanken spielt, etwas bei Apple zu kaufen, kann jetzt mit einem einzigen Bezahlvorgang helfen – ganz ohne Aufpreis. Die Aktion kombiniert Einkaufen mit sozialem Engagement und zeigt, dass ein kleiner Schritt im Alltag weltweit Großes bewirken kann.