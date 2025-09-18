Zens stellte universelle USB-C-Kabel mit Ladepucks vor

Kann man bei diesen Teilen noch von einem Kabel sprechen? Oder sind es Ladestationen mit eingebauten Kabeln? Wir wissen es nicht so genau, allerdings bringt der niederländische Hersteller Zens im Oktober zwei dieser eher speziellen Gadgets auf den Markt. Wir verraten euch, was uns genau erwartet.

Los geht es mit dem Zens Charging Cable USB C-C Pro 2 für 49,99 Euro. Für dieses Geld bekommt ihr nicht nur ein Produkt mit einem sehr außergewöhnlichen Namen, sondern auch mit einer sehr hochwertigen Verarbeitung. Das Kabel hat insgesamt eine Länge von 140 Zentimetern.

Kurz vor einem Ende des Kabels ist eine Qi-Ladefläche für Geräte wie das iPhone oder AirPods verbaut. Hier werden leider nur 15 Watt geboten, es handelt sich also nicht um den brandneuen Qi2.2 Standard. Das Kabel selbst bietet bis zu 240 Watt Leistung, wobei die Leistung am USB-C-Ende auf derzeit 140 Watt begrenzt ist. Das dürfte für die allermeisten Geräte aber immer noch mehr als ausreichend sein.

Größere Variante kommt mit eingebautem Apple Watch Ladepuck

Falls ihr zusätzlich zum MacBook und dem iPhone auch noch eure Apple Watch laden wollt, greift ihr ab Oktober zum Zens Charging Cable USB C-C Pro 3. Hier ist ein zusätzlicher Ladepuck für die Apple Watch verbaut, der sich erfreulicherweise sogar aufklappen lässt. Die Apple Watch kann schnell mit bis zu 5 Watt Leistung aufgeladen werden. Der Preis ist mit 99,99 Euro noch einmal eine ganze Ecke höher.

„Die Welt von heute ist hybrid. Wir arbeiten von überall aus, pendeln zwischen Zuhause und Büro und haben mehr Geräte dabei als je zuvor“, sagt Johan Plasmans, CEO von Zens. „Genau deshalb haben wir die Ladekabel-Serie USB C-C Pro entwickelt. Sie ist für Leute gedacht, die keine sperrigen Ladegeräte oder mehrere Kabel mit sich herumtragen wollen. Nur eine schlanke Lösung, die alles mit Strom versorgt.“

Anschauen werden wir uns mindestens eines der neuen Kabel auf jeden Fall, wenn sie im Oktober auf den Markt kommen. Vielleicht ist so ein Ding für unterwegs tatsächlich eine interessante Sache.