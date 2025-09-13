Torras Ostand Q3 Air im Test: iPhone 17-Hülle mit Airbag-Schutz und Ostand-Ring

Anzeige. Da ich schon seit ein paar Monaten das Torras Ostand Q3 Air Case (Amazon-Link) für das iPhone 16 Pro Max teste, kann ich meine ausführlichen Erfahrungen teilen. Und wenn du gestern ein iPhone 17 bestellt hast, kannst du dir das Case entsprechend für das iPhone 17 Pro oder Pro Max sichern.

Optisch finde ich das neue Gletscherblau ziemlich ansprechend, allerdings gibt es auch die Farboptionen Blau, Schwarz, Orange und Rot. Das Torras Ostand Q3 Air Case hat eine Besonderheit im Gepäck, da seitlich Airbags eingebaut sind. Hier handelt es sich um Luftkammern, die Stürze abfedern können. Das habe ich proaktiv getestet, und das iPhone hat keinerlei Schäden davongetragen. Mir ist mein iPhone vor ein paar Tagen vom Tisch gefallen, und auch diesmal kann ich berichten, dass nichts passiert ist.

Das Case liegt dabei gut in der Hand, allerdings macht es das iPhone etwas dicker. Obwohl ich das nackte iPhone sexy finde, sorgt ein Case dafür, dass das Display nicht bricht und Kratzer vermieden werden. Das ist es mir auf jeden Fall wert. Seitlich hat Torras ein rutschfestes Design umgesetzt, damit das iPhone nicht aus der Hand flutscht. Des Weiteren liegt die Kamerasteuerung nicht frei, sondern wird durchgeleitet. In der Bedienung gibt es keine Unterschiede.

Nie mehr ohne Ostand-Ring

Auf der Rückseite bietet das Torras Case Support für MagSafe, aber noch genialer ist der ausklappbare Ostand-Ring. Ich möchte nicht mehr ohne, da er ungemein praktisch ist. Besonders beim großen iPhone Pro Max macht der Einsatz Sinn, da ich das iPhone mit dem Ring einfach besser halten kann. Ausgeklappt lässt sich der Ring auch drehen, um so das iPhone im Hoch- oder Querformat aufstellen zu können. Das mache ich auch sehr gerne, zum Beispiel wenn ich am Tisch sitze oder mit der Bahn unterwegs bin. Darüber hinaus kannst du das iPhone mit dem Ring auch tragen oder festhalten.

Die Magnetkraft des Rings ist übrigens ziemlich stark, sodass das Case an Ladegeräten und weiterem Zubehör gut hält. Wenn du das iPhone wieder abnehmen möchtest, musst du etwas aufpassen, dass du den Ring nicht aufklappst. Dazu musst du das iPhone einfach nach oben statt nach unten wegnehmen.

Umlaufende Ränder schützen Display und Kamera

Da das Case sowohl vorne als auch hinten umlaufende Ränder hat, kommen weder das Display noch die Kameralinsen in Kontakt mit dem Untergrund. Ebenfalls cool: Die farbigen Buttons kannst du austauschen und so dein Case individuell anpassen. Im Lieferumfang liegt ein zusätzliches Button-Set mit dabei.

Torras Ostand Q3 Air: Für das iPhone 15 Pro 16 Pro und iPhone 17 Pro

Während ich das Torras Ostand Q3 Air für das iPhone 16 Pro Max ausprobiert habe, ist die Hülle auch für die brandneuen iPhone 17-Modelle erhältlich. Hier ist das Kameramodul entsprechend angepasst.

Fazit: Tolles Design, guter Schutz

Wenn du dein iPhone vor Kratzern und Displayschäden schützen willst, ist das Torras Ostand Q3 Air eine sehr gute Wahl. Es sieht nicht nur gut aus, sondern liegt auch angenehm in der Hand. Die Airbags an den Kanten federn Stürze zuverlässig ab, sodass keine hohen Reparaturkosten auf dich zukommen. Die Farbauswahl ist schön, zudem ist das Case auch für das iPhone 15 Pro zu haben. Kostenpunkt: 59,99 Euro.

Für das iPhone 17 Pro/Max

TORRAS Ostand Q3 Air für iPhone 17 Pro Hülle mit echtem Airbags Doppelter Schutz... [Innovative Dual-Layer Airbag-Struktur] Mit der patentierten Airbag-Technologie von TORRAS – inspiriert von der Dämpfung moderner Laufschuhe. Die...

[360-Grad-Standring: Stabilisiert für jeden gewünschten Winkel]Spin bietet 360°-Drehung und Vier-Punkt-Positionierung für den stabilsten Winkel....

Für das iPhone 16 Pro/Max

TORRAS Ostand Q3 Air für iPhone 16 Pro Hülle mit echtem Airbag (Top Militärschutz)... [Innovative Dual-Layer Airbag-Struktur] Mit der patentierten Airbag-Technologie von TORRAS – inspiriert von der Dämpfung moderner Laufschuhe. Die...

[360-Grad-Standring: Stabilisiert für jeden gewünschten Winkel]Spin bietet 360°-Drehung und Vier-Punkt-Positionierung für den stabilsten Winkel....

Für das iPhone 15 Pro/Max