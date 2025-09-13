Torras Ostand Q3 Air im Test: iPhone 17-Hülle mit Airbag-Schutz und Ostand-Ring

Für das iPhone 15 Pro, iPhone 16 Pro und iPhone 17 Pro

Freddy1 Kommentar zu Torras Ostand Q3 Air im Test: iPhone 17-Hülle mit Airbag-Schutz und Ostand-Ring
Hinweis: Artikel enthält Affiliate-Links. Was ist das?

Torras Ostand Q3 Air in drei Farben.

Anzeige. Da ich schon seit ein paar Monaten das Torras Ostand Q3 Air Case (Amazon-Link) für das iPhone 16 Pro Max teste, kann ich meine ausführlichen Erfahrungen teilen. Und wenn du gestern ein iPhone 17 bestellt hast, kannst du dir das Case entsprechend für das iPhone 17 Pro oder Pro Max sichern.

Optisch finde ich das neue Gletscherblau ziemlich ansprechend, allerdings gibt es auch die Farboptionen Blau, Schwarz, Orange und Rot. Das Torras Ostand Q3 Air Case hat eine Besonderheit im Gepäck, da seitlich Airbags eingebaut sind. Hier handelt es sich um Luftkammern, die Stürze abfedern können. Das habe ich proaktiv getestet, und das iPhone hat keinerlei Schäden davongetragen. Mir ist mein iPhone vor ein paar Tagen vom Tisch gefallen, und auch diesmal kann ich berichten, dass nichts passiert ist.

Airbag im Torras Ostand Q3 Air.
An allen Ecken befinden sich Airbags, also mit Luft gefüllte Kammern.
Torras Ostand Q3 Air in der Hand.
Optisch gefällt mir das Torras Ostand Q3 Air sehr gut.

Das Case liegt dabei gut in der Hand, allerdings macht es das iPhone etwas dicker. Obwohl ich das nackte iPhone sexy finde, sorgt ein Case dafür, dass das Display nicht bricht und Kratzer vermieden werden. Das ist es mir auf jeden Fall wert. Seitlich hat Torras ein rutschfestes Design umgesetzt, damit das iPhone nicht aus der Hand flutscht. Des Weiteren liegt die Kamerasteuerung nicht frei, sondern wird durchgeleitet. In der Bedienung gibt es keine Unterschiede.

Nie mehr ohne Ostand-Ring

Ausgeklappter Ostand-Ring beim Torras Ostand Q3 Air.
Das Torras-Case bietet einen ausklappbaren Ring an.

Auf der Rückseite bietet das Torras Case Support für MagSafe, aber noch genialer ist der ausklappbare Ostand-Ring. Ich möchte nicht mehr ohne, da er ungemein praktisch ist. Besonders beim großen iPhone Pro Max macht der Einsatz Sinn, da ich das iPhone mit dem Ring einfach besser halten kann. Ausgeklappt lässt sich der Ring auch drehen, um so das iPhone im Hoch- oder Querformat aufstellen zu können. Das mache ich auch sehr gerne, zum Beispiel wenn ich am Tisch sitze oder mit der Bahn unterwegs bin. Darüber hinaus kannst du das iPhone mit dem Ring auch tragen oder festhalten.

Torras Ostand Q3 Air im Querformat.
Da der Ring um 360 Grad drehbar ist, kann man das iPhone auch im Querformat aufstellen.

Die Magnetkraft des Rings ist übrigens ziemlich stark, sodass das Case an Ladegeräten und weiterem Zubehör gut hält. Wenn du das iPhone wieder abnehmen möchtest, musst du etwas aufpassen, dass du den Ring nicht aufklappst. Dazu musst du das iPhone einfach nach oben statt nach unten wegnehmen.

Umlaufende Ränder schützen Display und Kamera

Buttons am Torras Ostand Q3 Air.
Die Buttons lassen sich austauschen.

Da das Case sowohl vorne als auch hinten umlaufende Ränder hat, kommen weder das Display noch die Kameralinsen in Kontakt mit dem Untergrund. Ebenfalls cool: Die farbigen Buttons kannst du austauschen und so dein Case individuell anpassen. Im Lieferumfang liegt ein zusätzliches Button-Set mit dabei.

Torras Ostand Q3 Air: Für das iPhone 15 Pro 16 Pro und iPhone 17 Pro

Während ich das Torras Ostand Q3 Air für das iPhone 16 Pro Max ausprobiert habe, ist die Hülle auch für die brandneuen iPhone 17-Modelle erhältlich. Hier ist das Kameramodul entsprechend angepasst.

Fazit: Tolles Design, guter Schutz

Torras Ostand Q3 Air am iPhone 16 Pro Max.

Wenn du dein iPhone vor Kratzern und Displayschäden schützen willst, ist das Torras Ostand Q3 Air eine sehr gute Wahl. Es sieht nicht nur gut aus, sondern liegt auch angenehm in der Hand. Die Airbags an den Kanten federn Stürze zuverlässig ab, sodass keine hohen Reparaturkosten auf dich zukommen. Die Farbauswahl ist schön, zudem ist das Case auch für das iPhone 15 Pro zu haben. Kostenpunkt: 59,99 Euro.

Für das iPhone 17 Pro/Max

TORRAS Ostand Q3 Air für iPhone 17 Pro Hülle mit echtem Airbags Doppelter Schutz...
TORRAS Ostand Q3 Air für iPhone 17 Pro Hülle mit echtem Airbags Doppelter Schutz...
  • [Innovative Dual-Layer Airbag-Struktur] Mit der patentierten Airbag-Technologie von TORRAS – inspiriert von der Dämpfung moderner Laufschuhe. Die...
  • [360-Grad-Standring: Stabilisiert für jeden gewünschten Winkel]Spin bietet 360°-Drehung und Vier-Punkt-Positionierung für den stabilsten Winkel....
59,99 EUR Amazon Prime
Bei Amazon kaufen

Affiliate-Link - letztes Update: 13.09.2025

Für das iPhone 16 Pro/Max

TORRAS Ostand Q3 Air für iPhone 16 Pro Hülle mit echtem Airbag (Top Militärschutz)...
TORRAS Ostand Q3 Air für iPhone 16 Pro Hülle mit echtem Airbag (Top Militärschutz)...
  • [Innovative Dual-Layer Airbag-Struktur] Mit der patentierten Airbag-Technologie von TORRAS – inspiriert von der Dämpfung moderner Laufschuhe. Die...
  • [360-Grad-Standring: Stabilisiert für jeden gewünschten Winkel]Spin bietet 360°-Drehung und Vier-Punkt-Positionierung für den stabilsten Winkel....
59,99 EUR Amazon Prime
Bei Amazon kaufen

Affiliate-Link - letztes Update: 13.09.2025

Für das iPhone 15 Pro/Max

TORRAS Ostand Q3 Air für iPhone 15 Pro Hülle mit echtem Airbags Doppelter Schutz...
TORRAS Ostand Q3 Air für iPhone 15 Pro Hülle mit echtem Airbags Doppelter Schutz...
  • [Innovative Dual-Layer Airbag-Struktur] Mit der patentierten Airbag-Technologie von TORRAS – inspiriert von der Dämpfung moderner Laufschuhe. Die...
  • [360-Grad-Standring: Stabilisiert für jeden gewünschten Winkel]Spin bietet 360°-Drehung und Vier-Punkt-Positionierung für den stabilsten Winkel....
59,99 EUR Amazon Prime
Bei Amazon kaufen

Affiliate-Link - letztes Update: 13.09.2025

Anzeige

Freddy
Seit 2010 als (Mit)-Gründer dabei, habe ich die zahlreichen Gerüchte rund um neue Apple-Produkte immer im Blick. Im Bereich Smart Home teste ich liebend gerne Saug- und Wischroboter, schaue mir HomeKit- und Matter-Gadgets an und fülle unsere Social Media-Kanäle bei Instagram, TikTok und Threads mit Leben.

Von uns getestet

Kommentare 1 Antwort

  1. Bisher las ich immer bei solchen Hüllen, daß diese Ringe (also die Mechanik zum Bewegen) nach ein paar Monaten ausgeleiert sind.
    Ist das hier auch so?

    Antworten

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Copyright © 2025 appgefahren.de