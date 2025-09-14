Die Highlights der Woche: Wie lief der iPhone-Verkaufsstart für euch?

Am Freitag um 14:00 Uhr war es endlich so weit: Der Startschuss für den Verkauf der neuen iPhones. In den letzten Jahren eigentlich eine ziemlich entspannte Sache, doch beim iPhone 17 Pro ging die Geschichte bei mir ziemlich in die Hose.
Um 14:00 Uhr tat sich sowohl im Browser am Mac als auch in der Apple Store App auf dem iPhone genau nichts. Erst nach über 5 Minuten konnte ich in Safari auf den Store zugreifen, mich für meine Variante entscheiden und dann per PayPal bezahlen. Dann öffnete sich Paypal nicht und wieder nicht. Also schnell die Kreditkarte herausgesucht, noch schnell autorisiert und dann um 14:08 Uhr bestellt. Die Überraschung von Apple: Das iPhone 17 Pro in Silber kommt wohl erst im Oktober. Herrlich.
Plan B? Zur Sicherheit noch eine Bestellung bei Amazon. Zwei Klicks und die Sache war erledigt. Allerdings: Unser Business-Account läuft auf den Namen von Frederick. Und Amazon mag es wohl nicht, wenn man ein 1.500 Euro teures Apple-Gerät an eine Adresse schickt, die nicht dem Account-Inhaber gehört. Folglich: Die Bestellung wurde storniert.
Nun wäre es für einen Apple-Blogger ja schon nicht verkehrt, recht zeitnah ein Gerät in den Händen zu halten, um auch möglicherweise auftretende Leserfragen zu beantworten. Am Ende habe ich noch ein iPhone 17 Pro in Dunkelblau bestellt, das pünktlich am 19. September geliefert wird. Am Ende kommt ja vermutlich ohnehin eine Schutzhülle drumherum.
Aber schreibt doch gerne mal in die Kommentare, wie die iPhone-Bestellung bei euch lief. Konntet ihr euer Wunschmodell ordern und wird es pünktlich geliefert?
Auf unserem Blog rund um Philips Hue dreht sich weiterhin alles um die zahlreichen Neuerscheinungen, die dieses Jahr noch auf den Markt kommen. So habe ich beschrieben, warum ich auf die neue Hue Secure Video Doorbell gespannt. Außerdem habe ich die neue Hue Festavia Globe bereits testen und meine Eindrücke in einem Video zusammenfassen können.
Kommentare 8 Antworten
War bei mir ähnlich….14:04 konnt ich dann endlich bestellen. 24.09. ist der Termin für das IPhone 17 Pro Max in Orange
Bin um 14 Uhr in der Apple Store App rein und habe ein iPhone 17 Pro Dunkelblau mit Apple Pay bezahlt und wird am 19.09 geliefert.
Ging alles reibungslos.
Das Zubehör ( Hülle und Panzerglas) habe ich Anfang der Woche bei Amazon (mit Rabatt) bestellt und wurde vorm Wochenende geliefert.
Meine letzte Bestellung bei Apple direkt waren zwei iPhone 15 Pro Max. Das war im November 2023 lange nach der Vorstellung, weil ich nicht der erste sein muss, der ein iPhone bekommt.
Die Bezahlung klappte ganz ohne Kreditkarten, Paypal etc. Ich hatte vorher den Account mit reduzierten Apple Bezahlkarten vollgefüllt und den Restbetrag in reduzierten Apple Karten getätigt.
Mal sehen wie das in fünf Jahren oder so beim nächsten iPhone funktioniert, wenn es dann interessante iPhones oder überhaupt noch iPhones gibt.
Servus iMactouch, von welchen Apple Bezahlkarten sprichst Du? Wie kommt man daran?
Vorab gecheckt, ob die Apple Store App funktioniert und ich eingeloggt bin und dann vorab das Wunsch-iPhone konfiguriert und als Favorit gespeichert. Gechecht, ob ApplePay funktioniert und das zur hinterlegten DebitCard gehörende Konto genügend Deckung und ein passendes Limit hat. Auf gleichzeitige Bestellung von Zubehör verzichtet.
Kurz vor 14:00 Uhr die AppleStore-App regelmässig geöffnet und geschlossen bis die Meldung (sinngemäß) „Wir sind gleich wieder da.“ zu (ebenfalls sinngemäß) auf „Bitte kurz warten.“ gewechselt hat. Dann ca. 20 Sekunde gewartet und ich konnte das iPhone 17 Pro Max silber/weiß/1TB reibungslos bestellen und per ApplePay bezahlen. Ankunft dann 19. September.
Allerdings habe ich in der Hektik vergessen eine gewünschte Abholung im Apple Store anzugeben. Nun wird das iPhone wohl am Freitag dem 19. September an meine Postadresse ausgeliefert obwohl ich erst wieder am darauf folgenden Montag wieder zu Hause sein werde. Wisst ihr, wie Apple das handhabt? An Packstation oder Paketboxen wird aus Sicherheitsgründen ja sicherlich nicht umgeleitet. Ich hoffe die Unternehmen, mehrere Zustellversuch… Nicht dass das Paket wieder retour geht… 😆
Wird ja eigentlich immer mit UPS verschickt, bei Ankündigung kann man sich ein Paketshop dann aussuchen (in der App), wo die Sendung hinterlegt wird.
Und in wenigen Wochen gibt es sie mit 200 Euro Rabatt bei anderen Händlern.
Samsung😂