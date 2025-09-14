Die Highlights der Woche: Wie lief der iPhone-Verkaufsstart für euch?

Am Freitag um 14:00 Uhr war es endlich so weit: Der Startschuss für den Verkauf der neuen iPhones. In den letzten Jahren eigentlich eine ziemlich entspannte Sache, doch beim iPhone 17 Pro ging die Geschichte bei mir ziemlich in die Hose.

Um 14:00 Uhr tat sich sowohl im Browser am Mac als auch in der Apple Store App auf dem iPhone genau nichts. Erst nach über 5 Minuten konnte ich in Safari auf den Store zugreifen, mich für meine Variante entscheiden und dann per PayPal bezahlen. Dann öffnete sich Paypal nicht und wieder nicht. Also schnell die Kreditkarte herausgesucht, noch schnell autorisiert und dann um 14:08 Uhr bestellt. Die Überraschung von Apple: Das iPhone 17 Pro in Silber kommt wohl erst im Oktober. Herrlich.

Plan B? Zur Sicherheit noch eine Bestellung bei Amazon. Zwei Klicks und die Sache war erledigt. Allerdings: Unser Business-Account läuft auf den Namen von Frederick. Und Amazon mag es wohl nicht, wenn man ein 1.500 Euro teures Apple-Gerät an eine Adresse schickt, die nicht dem Account-Inhaber gehört. Folglich: Die Bestellung wurde storniert.

Nun wäre es für einen Apple-Blogger ja schon nicht verkehrt, recht zeitnah ein Gerät in den Händen zu halten, um auch möglicherweise auftretende Leserfragen zu beantworten. Am Ende habe ich noch ein iPhone 17 Pro in Dunkelblau bestellt, das pünktlich am 19. September geliefert wird. Am Ende kommt ja vermutlich ohnehin eine Schutzhülle drumherum.

Aber schreibt doch gerne mal in die Kommentare, wie die iPhone-Bestellung bei euch lief. Konntet ihr euer Wunschmodell ordern und wird es pünktlich geliefert?

Neues aus dem Hueblog

Auf unserem Blog rund um Philips Hue dreht sich weiterhin alles um die zahlreichen Neuerscheinungen, die dieses Jahr noch auf den Markt kommen. So habe ich beschrieben, warum ich auf die neue Hue Secure Video Doorbell gespannt. Außerdem habe ich die neue Hue Festavia Globe bereits testen und meine Eindrücke in einem Video zusammenfassen können.

Alle Top-Themen der Woche im Überblick