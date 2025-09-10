Anzeige. Mir fehlt zwar noch das iPhone 17, allerdings konnte ich die Produkte von ESR schon einmal anfassen und ausprobieren. Damit du auf den iPhone-Launch bestens vorbereitet bist, stelle ich dir gerne Zubehör von ESR vor.

iPhone 17 Pro: Clear-Case mit Stand

ESR ist dafür bekannt, dass sie versteckte Ständer in ihre Hüllen einbauen. Bei den Cases für die Pro-Modelle gibt es einen ausklappbaren Ständer, der um das Kamera-Modul liegt. Mit ihm lässt sich das iPhone festhalten und aufstellen, zum Beispiel im Hoch- oder Querformat. Darüber hinaus liegt das Clear Case gut in der Hand und bietet Support für MagSafe. Alle Buttons sind frei zugänglich, außerdem gibt es eine durchleitende Schicht für die Kamerasteuerung.

Sowohl vorne als auch hinten steht die Hülle etwas über, sodass weder die Kameras noch das Display zerkratzt werden. Die Ecken sind zusätzlich gepolstert, um Stürze abzufedern.

Das ESR Clear Case für das iPhone 17 Pro und iPhone 17 Pro Max kostet mit dem aktuellen Gutschein ESR2025NEWBS nur 11,99 Euro statt 19,99 Euro. Optional gibt es eine schwarze Hülle für 13,19 Euro statt 21,99 Euro – ebenfalls mit dem Gutschein ESR2025NEWBS.

ESR für iPhone 17 Pro Max Hülle, Kamerasteuerung, kompatibel mit MagSafe,... [Kompatibilität] Nur für iPhone 17 Pro Max; Enthält weder Kamera Linsen Schutzfolie noch integrierten Kamera Linsenschutz

[Innovatives Kamerasteuer-Design] Die für ​​iPhone 17 Pro Max Hülle​​ schützt mit ihrem flächenbündigen Bedienknopf die Originaltaste...

Mit 9H+ ist das ESR Panzerglas besonders robust, immerhin kommt hier Glas von Corning zum Einsatz. Durch den mitgelieferten Rahmen ist das aufkleben ein Kinderspiel, Blasenbildung gibt es nicht. Laut ESR gibt es einen 10-fachen Aufprallschutz, was mit einer 64 Gramm Stahlkugel aus 2,5 Meter Höhe getestet wurde. Mit dem Gutschein ESR2025BSNEW zahlst du nur 18,89 Euro statt 26,99 Euro. Verfügbar als 3er Set für das 17 Pro und 17 Pro Max.

ESR für iPhone 17 Pro für Panzerglas von Corning, 3er-Pack 9H+ Glas Displayschutz... [Exklusiv für iPhone 17 Pro 6,3 Zoll] Die hochwertige iPhone 17 Pro schutzfolie schützt jeden Millimeter des Displays durch...

[Rundumschutz der Spitzenklasse] Gefertigt aus accessory für iPhone 17 Pro für Panzerglas by Corning – 10× stärker als herkömmliche...

ESR Classic Hybrid Case für das iPhone 17 Air

Das dünnste iPhone aller Zeiten will gut geschützt sein. Die Hülle von ESR ist durchsichtig und lässt somit ein Blick auf die Farbe des Geräts zu. Support für MagSafe ist mit an Bord, zudem wird das neue Kameramodul umlaufend geschützt. Ein Ständer ist hier allerdings nicht mit dabei, jedoch gibt es die optimierte Taste für die Kamerasteuerung. Alle Anschlüsse bleiben offen, alle Tasten sind bedienbar.

Das Case liegt gut in der Hand und ist mit 8,99 Euro statt 14,99 Euro wirklich erschwinglich – nutze den Gutschein ESR2025NEWBS.

ESR für iPhone Air Hülle mit Kamerasteuerung Capture Button, Kompatibel mit... [Exklusiv für iPhone 17 Air 6,5 Zoll] Präzisionsgefertigte Öffnungen für Kamera, Lautsprecher und Lightning-Anschluss – entwickelt...

[Innovatives Kamerasteuer-Design] Anders als herkömmliche iPhone 17 Air Hülle mit ungeschützten Ausschnitten (die Staub ansammeln und die...

Wenn du auch das Display des iPhone Air vor Kratzern bewahren willst, greife zum Panzerglas, das mit dem mitgelieferten Rahmen perfekt und blasenfrei aufgebracht wird. Laut ESR hält das Glas Einschläge mit einer 64 Gramm schweren Stahlkugel aus 1,75 Meter Höhe stand. Das Glas sorgt auch für 50 Prozent weniger Spiegelungen, lässt 25 Prozent mehr Licht durch und ist 56 Prozent weniger trüb. Das 9H starke Glas gibt es aktuell für 12,59 Euro statt 17,99 Euro – mit dem Gutschein ESR2025BSNEW.

ESR für iPhone 17 Air für Panzerglas, Armorite Displayschutzfolie Gehärtetem Glas... [Exklusiv für iPhone 17 Air 6,6 Zoll] Maßgefertigte Vollabdeckung schützt mit präzisem iPhone 17 Air für Panzerglas jeden Millimeter des Displays...

[Marktneuheit: UltraFit-Montage-System]​​ Innovative Hightech-Führungsschienen positionieren Ihre Schutzfolie für das iPhone 17 Air...

ESR Qi2 3-in-1 Ladestation mit CryoBoost

Für iPhone, Apple Watch und AirPods empfehle ich die ESR Ladestation, die mit CryoBoost eine aktive Kühlung bietet. Daraus resultiert, dass das iPhone besonders schnell und kontinuierlich mit Qi2 und 15 Watt aufgeladen wird – eine Station mit Qi2 und 25 Watt ist in Planung, wird aber auch deutlich teurer sein. Darüber hinaus kannst du deine Apple Watch im Schnelllademodus mit Strom versorgen und gleichzeitig die AirPods mit 5 Watt laden. Ein Netzteil und Kabel sind mit dabei.

Der Preis liegt jetzt bei 75,99 Euro statt 109,99 Euro – hier ist kein Gutschein notwendig.

Angebot ESR Qi2 3 in 1 Ladestation für Apple Watch und iPhone, 15W Magsafe Ladestation mit... Zertifiziertes Schnellladen mit CryoBoost: Offiziell Qi2 zertifiziertes 15W MagSafe iPhone Laden ermöglicht sicheres, schnelleres und...

3 in 1 MagSafe Ladestation: Versorge alle 3 wichtigen Apple Geräte gleichzeitig mit Strom, entrümple deinen Schreibtisch oder Nachttisch und...

ESR Case für die AirPods Pro 3

Das Case für die AirPods Pro 3 habe ich noch nicht vorliegend, möchte es aber nicht unerwähnt lassen. Mit dem Case lässt sich das Ladecase schützen, zudem verleiht es auch ein neues Design. Darüber hinaus gibt es einen Knopf, mit dem man den Deckel verschließen kann, auch kannst du einen Karabiner nutzen. Support für MagSafe ist an Bord, sodass das Case magnetisch an kompatiblen Ladestationen hält.

Mit dem Gutschein W7M64SIW gibt es 30 Prozent Rabatt, sodass sich der Preis von 21,99 Euro auf 15,39 Euro reduziert.