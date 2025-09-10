Apple bringt eine wichtige Gesundheitsfunktion auf mehr Handgelenke: Die neue Bluthochdruck-Erkennung, zunächst exklusiv für die Apple Watch Ultra 3 und die Series 11 angekündigt, wird auch auf ältere Modelle ausgeweitet.

Mit dem Update auf watchOS 26 kommt die Funktion auf die Apple Watch Series 9 und neuer sowie auf die Apple Watch Ultra 2. Die Freigabe durch die US-Gesundheitsbehörde FDA wird in Kürze erwartet – der weltweite Rollout in über 150 Ländern soll noch in diesem Monat starten.

So funktioniert die neue Gesundheitsfunktion

Die Apple Watch nutzt ihren optischen Sensor, um über einen Zeitraum von 30 Tagen kleinste Veränderungen in den Blutgefäßen zu analysieren. Erkennt die Uhr auffällige Werte, informiert sie dich über mögliche Anzeichen von chronischem Bluthochdruck. Eine Erkrankung, die weltweit rund 1,3 Milliarden Erwachsene betrifft, aber oft unbemerkt bleibt.

Apple hat für die Entwicklung dieser Funktion auf Trainingsdaten von über 100.000 Menschen zurückgegriffen. Die Genauigkeit wurde zudem in klinischen Studien mit mehr als 2.000 Teilnehmern bestätigt.

Potenzial für Millionen Menschen

Apple geht davon aus, dass innerhalb des ersten Jahres über eine Million Nutzer auf einen bisher unentdeckten Bluthochdruck hingewiesen werden könnten – eine beeindruckende Zahl und ein weiteres Beispiel dafür, wie die Apple Watch Gesundheitsvorsorge zunehmend digitalisiert.