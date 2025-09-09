Apple Watch Ultra 3 vorgestellt: Erstmals mit Satellitenverbindung

Apple hat neben der Apple Watch Series 11 auch das neue High End-Modell der eigenen Smartwatches, die Apple Watch Ultra 3, präsentiert.

Zu den Neuigkeiten gehört der Workout Buddy, der auch mit watchOS 26 auf die Apple Watch Ultra 3 kommt. Die neue Uhr unterstützt außerdem 5G- und Satellitenkonnektivität, wodurch die Watch Ultra 3 nach der Pixel Watch 4 die zweite bekannte Smartwatch ist, die diese Art der Kommunikation unterstützt.


Die Notfall-SOS-Funktion über Satellit ist bei der Watch Ultra 3 für zwei Jahre enthalten, und man kann auch Nachrichten und Wo ist? über Satellit nutzen. Die Watch Ultra 3 hält zudem bis zu 42 Stunden durch und bietet ebenfalls das neue Bluthochdruck-Feature.

Apple listet auch neue Farben und Armbandoptionen auf, darunter das neue Kautschukarmband der Hermes-Kollektion. Die Apple Watch Ultra 3 wird zu Preisen ab 799 USD im Handel erhältlich sein, und ebenso wie die beiden anderen vorgestellten Modelle ab dem 19. September 2025 im Handel erhältlich sein.

