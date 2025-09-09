Auch Apples günstigste Smartwatch hat ein ordentliches Update spendiert bekommen: Die Apple Watch SE 3 bringt nicht nur mehr Power, sondern auch Funktionen, die bisher den teureren Modellen vorbehalten waren.

Mehr Leistung dank S10-Chip

Im Inneren arbeitet jetzt der brandneue S10-Chip, der für mehr Geschwindigkeit und eine flüssigere Bedienung sorgt. Damit schließt die SE 3 technisch zu ihren großen Geschwistern auf und bietet deutlich mehr Performance als das Vorgängermodell.

Erstmals mit Always-On-Display

Was bisher der Apple Watch Series und Ultra vorbehalten war, ist jetzt auch bei der SE 3 mit dabei: Always-On-Display, Double Tap und der praktische Wristflick, mit dem du deine Watch mit einer Geste bedienen kannst.

Mehr Gesundheitsfunktionen

Auch in Sachen Gesundheit gibt es spannende Neuerungen: Die Zyklusverfolgung, der neue Sleepcore sowie die Erkennung von Schlafapnoe sind jetzt ebenfalls an Bord. Damit wird die SE 3 zum echten Alltagsbegleiter – auch für deinen Schlaf.

Musik direkt über die Uhr

Neu ist auch: Die Apple Watch SE 3 kann Musik über die integrierten Lautsprecher abspielen, ganz ohne Kopfhörer. Ideal für kurze Sessions, Podcasts oder das schnelle Anhören von Sprachnachrichten.

Schneller laden, gleich lange laufen

An der Akkulaufzeit hat sich nichts verändert, auch die Watch hält weiterhin bis zu 18 Stunden durch. Neu ist aber die Unterstützung für Fast Charging, mit der du die Uhr deutlich schneller wieder einsatzbereit bekommst.

Zwei Farben zum Start

Zum Launch ist die Apple Watch SE 3 in den Farben Starlight und Midnight erhältlich – schlicht, elegant und wie immer mit einer riesigen Auswahl an Armbändern kombinierbar. Die Apple Watch SE 3 kann heute für 249 US-Dollar vorbestellt werden.