Baseus PicoGo: Zwei kompakte Powerbanks mit 10.000 und 20.000 mAh vorgestellt

Passend zur IFA 2026 in Berlin wird der allseits bekannte Zubehör-Hersteller Baseus auch wieder neue Ladegeräte und Powerbanks vorstellen. Kollege Freddy wird davon bald einige hier im Blog vorstellen, und auch ich kann bereits zwei Neuerungen aus dem Powerbank-Segment des Unternehmens präsentieren. Beide Akkus gehören zur „PicoGo“-Reihe von Baseus und bieten mit 10.000 bzw. 20.000 mAh genügend Power für unterwegs, inklusive eines integrierten USB-C-Kabels.

Baseus PicoGo AC22 Mini Powerbank mit 10.000 mAh

Baseus setzt bei seiner kompakten PicoGo-Powerbank auf ein ziemlich simples Prinzip: möglichst viel Energie auf möglichst wenig Raum. Die 10.000-mAh-Powerbank soll laut Hersteller rund 45 Prozent kleiner sein als herkömmliche Modelle mit gleicher Kapazität. Mit Abmessungen von 7,19 × 6,10 × 2,69 Zentimetern und einem Gewicht von 172 Gramm bleibt sie dabei handlich genug für die Jacken- oder Hosentasche und eignet sich ebenso als unkomplizierter Reisebegleiter. Möglich macht das unter anderem ein platzsparendes Batteriedesign mit Zellen hoher Energiedichte.

Beim Ladetempo will sich die Mini-Powerbank ebenfalls nicht verstecken: Über USB-C liefert sie bis zu 45 Watt und unterstützt damit schnelles Laden aktueller Smartphones und anderer kompatibler Geräte. Baseus nennt als Beispiel ein iPhone 17 Pro, das sich unter passenden Bedingungen in rund 20 Minuten auf 50 Prozent bringen lassen soll. Die tatsächliche Geschwindigkeit hängt natürlich vom jeweiligen Gerät und dessen Ladeprotokoll ab.

Kabel einfach mit an Bord

Ein praktisches Detail steckt direkt im Gehäuse: Das benötigte USB-C-Kabel ist integriert und muss nicht separat aus der Tasche gefischt werden. Zusätzlich steht ein weiterer USB-C-Anschluss zur Verfügung. Dadurch kann die Powerbank zwei Geräte gleichzeitig mit Energie versorgen. Gerade unterwegs ist das ein kleiner, aber durchaus nützlicher Vorteil, etwa wenn Smartphone und Kopfhörer oder ein zweites Mobilgerät gleichzeitig nach Strom verlangen.

Mit ihren 10.000 mAh bewegt sich die PicoGo AC22-Powerbank in einer für Reisen gängigen Größenklasse, auch für Flugreisen ist das kompakte Powerpaket laut Hersteller geeignet. Als weiterer Bonus ist ein kleines Display vorhanden, das den aktuellen Ladestand der Powerbank anzeigt, zudem gibt es mit einer blau-schimmernden Oberfläche ein ansehnliches, ungewöhnliches Design für eine Powerbank. Die Baseus PicoGo AC22 Powerbank mit 10.000 mAh kann derzeit vergünstigt bei Amazon für 39,99 statt für 59,99 Euro erworben werden. Auf der Produktseite bei Baseus gibt es weitere Informationen zur Neuerscheinung.

Angebot Baseus AC22 Mini Powerbank 10000 mAh, 45 W PD Power Bank Small with Integrated USB-C... [Handflächengroßes Design, bereit für den Einsatz] Dank fortschrittlichem Stapeldesign und Batteriezellen mit hoher Energiedichte ist diese...

[45 W USB-C-Schnellladen] Laden Sie Ihr iPhone 17 Pro in nur 20 Minuten auf 50 % oder ein Samsung Galaxy S25 Ultra in 27 Minuten mit...

Baseus PicoGo AC22 Powerbank mit 20.000 mAh

Wer noch mehr Power im Alltag unterwegs benötigt, sollte sich unbedingt den größeren Bruder der Baseus PicoGo Powerbank ansehen, der statt 10.000 mAh gleich über die doppelte Kapazität mit 20.000 mAh in einem immer noch sehr kompakten Format verfügt. Auch hier gibt es ein integriertes USB-C-Kabel ebenso wie ein kleines Display für die Ladestandsanzeige.

Trotz ihrer 20.000 mAh-Kapazität misst die Powerbank nur rund 9,4 × 6,9 × 3,0 Zentimeter und bringt etwa 310 Gramm auf die Waage. Dazu gibt es eine maximale Ladeleistung von 45 Watt über USB-C, um nicht nur das Smartphone, sondern bei passenden Geräten auch ein Tablet oder einen Laptop flott mit Energie versorgen zu können. Das integrierte geflochtene USB-C-Kabel unterstützt ebenfalls 45 Watt und arbeitet bidirektional, kann also sowohl zum Laden eines Geräts als auch zum Aufladen der Powerbank genutzt werden. Das rund 20 Zentimeter lange Kabel lässt sich zudem als Trageschlaufe verwenden, so dass ein separates Kabel damit zumindest für viele Alltagssituationen zu Hause bleiben kann.

Sicherheitsfunktionen und Reise-Fokus

Technisch setzt Baseus auch beim größeren Modell der AC22-Powerbank auf gängige Schnellladeprotokolle wie USB Power Delivery, Quick Charge und Samsungs Super Fast Charging. Hinzu kommen Pass-Through-Charging, eine Temperaturüberwachung per NTC-Chip, ein Wärmeableitungssystem und insgesamt neun Schutzmechanismen. Interessant für Reisende: Auch die 20.000-mAh-Powerbank erfüllt die geltenden Vorgaben für die Mitnahme im Flugzeug-Handgepäck. Gleichzeitig weist Baseus darauf hin, dass von den nominellen 20.000 mAh aufgrund von Umwandlungsverlusten typischerweise etwa 60 bis 70 Prozent tatsächlich an angeschlossene Geräte abgegeben werden können.

Die Baseus PicoGo AC22 Powerbank mit 20.000 mAh ist nur etwa so groß wie eine Zigarettenschachtel und kann ab sofort bei Amazon zum rabattierten Preis von 48,99 Euro statt des Originalpreises in Höhe von 69,99 Euro erworben werden. Weitere Infos gibt es auch auf der Produktseite bei Baseus.