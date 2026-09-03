JMGO Iris: Neue Smart Projektor-Reihe mit 4K@120Hz feiert Weltpremiere auf der IFA

JMGO bringt mit der neuen IRIS-Serie passend zur IFA 2026 eine Projektor-Reihe an den Start, die vor allem mit einer Zahl Aufmerksamkeit erzeugen dürfte: 4K bei 120 Hz. Laut Hersteller handelt es sich um die weltweit erste Smart-Projektor-Serie, die diese Kombination nativ von der Eingabe bis zur Ausgabe unterstützt. An der Spitze steht der JMGO IRIS Ultra Max, während der IRIS Ultra die wichtigsten Technologien zu einem attraktiveren Preis anbieten soll. Die Vorbestellungen starten am 4. September, konkrete Preise will JMGO allerdings erst noch bekannt geben.

Technisch setzt JMGO auf eine Dual-DLPC-Architektur und den eigens entwickelten HyperPulse Actuator. Dieser soll mit 480 Verschiebungen pro Sekunde arbeiten und damit die nötige Bewegungsschärfe für 4K bei 120 Hz sicherstellen. Besonders Gamer sollen davon profitieren: VRR und ALLM sowie bis zu 120 Bilder pro Sekunde sollen für flüssigere Bewegungen und geringere Reaktionszeiten sorgen. Dazu kommt Dolby Vision bei 4K@120Hz, laut JMGO eine Weltpremiere. Auch Filme und Sportübertragungen sollen von der hohen Bildrate profitieren, etwa bei schnellen Kameraschwenks oder bewegten Objekten.

Auch beim Bild gibt sich JMGO nicht mit Durchschnittswerten zufrieden. Beide Modelle setzen auf die MALC 6.0 Triple-Laser-Engine und erreichen laut Hersteller eine Farbraumabdeckung von 110 Prozent des BT.2020-Standards. Der IRIS Ultra Max kommt auf bis zu 6.500 ISO-Lumen und einen nativen Kontrast von 10.000:1, beim IRIS Ultra sind es 4.500 ISO-Lumen und 7.000:1. Ein Dual-Iris-System mit insgesamt 15 Lamellen soll Streulicht reduzieren, während eine sechsstufige Blendenregelung Helligkeit und Kontrast an die jeweilige Umgebung anpassen kann.

KI soll dunkle Szenen retten

Zusätzlich setzt JMGO auf mehrere KI-Funktionen zur Bildoptimierung: Die hauseigene AI-DBL-Technologie analysiert demnach einzelne Bildbereiche und soll gerade in dunklen Szenen mehr Details sichtbar machen, ohne Hauttöne oder Gesichtsdetails unnatürlich wirken zu lassen. Die angegebene Farbgenauigkeit liegt bei rund ΔE 0,7. Ebenfalls interessant ist ein hardwareseitiges Anti-RBE, das störende Regenbogeneffekte reduzieren soll, die bei bestimmten Laser- beziehungsweise DLP-Projektoren auftreten können. Laut JMGO soll dies sogar ohne zusätzliche Geräuschentwicklung geschehen.

Der IRIS Ultra Max kombiniert darüber hinaus einen optischen Zoom von 0,88–1,7:1 mit einem Vier-Wege-Lens-Shift und einem beweglichen Gimbal. Damit lässt sich das Bild vertikal um bis zu 130 und horizontal um bis zu 53 Prozent verschieben. Der Gimbal ermöglicht zudem eine Drehung um 360 Grad und eine Neigung von 150 Grad. Funktionen wie AI Screen Fitting sollen das Bild automatisch an die Leinwand anpassen, während AI Spatial Image Memory verschiedene Projektionspositionen für unterschiedliche Wände speichern kann.

Ganz neu ist die 4K@120Hz-Technik für JMGO allerdings nicht. Das Unternehmen hatte einen entsprechenden Projektor bereits im Mai zunächst in China auf den Markt gebracht. Nach eigenen Angaben wurden davon innerhalb von drei Monaten mehr als 5.000 Geräte verkauft. Die Resonanz habe JMGO schließlich dazu bewegt, die Technologie der IRIS-Serie international anzubieten. Die weltweite Vorbestellung startet am 4. September 2026. Frühbucher sollen spezielle Preise sowie modellabhängige Zubehör- und Leinwandangebote erhalten. Wie viel die neuen Projektoren tatsächlich kosten werden, bleibt vorerst offen. Weitere Infos gibt es auf der Launchseite bei JMGO.