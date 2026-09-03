Das sind die Anker-Highlights auf der IFA 2026

Die IFA in Berlin startet und Anker präsentiert seine Neuheiten auf dem bisher größten Stand aller Zeiten. Und nachdem man in den vergangenen Jahren verschiedene Produktsparten auf verschiedene Marken verteilt hat, wird nun aus Anker, Soundcore und Eufy wieder eins: Anker. Wir schauen uns heute auf dem Messestand um und wollen euch bereits jetzt unsere Highlights präsentieren.

Anker MagStand Charging Station mit ausziehbarem Kabel

Eigentlich perfekt gemacht für den Nachttisch. Diese 99,99 Euro teure Ladestation nimmt nicht viel Platz ein, lädt das iPhone drahtlos auf und bietet zudem noch ein ausziehbares Kabel, wenn man doch noch ein bisschen durch Social Media wischen will. Außerdem gibt es einen weiteren USB-C-Anschluss, nur den Apple Watch Charger hat Anker vergessen.

Das integrierte Smart Display informiert über die Ladeleistung und die verbleibende Ladedauer. Auf Wunsch zeigt der stilsichere Begleiter auch Wetterinformationen, die Uhrzeit oder persönliche Fotos an. Über Nacht kann das Display auch ausgeschaltet werden.

Anker Soundcore Sleep Earbuds 4

Die Vorgänger, die SoundCore Sleep A30, habe ich auch jetzt noch fast täglich im Einsatz. Im Oktober folgt für 249,99 Euro der direkte Nachfolger: Die Anker Soundcore Sleep Earbuds 4. Die verbesserte aktive Geräuschunterdrückung erzielt in den für den Schlaf besonders relevanten Frequenzen zwischen 200 und 800 Hertz eine um drei bis fünf Dezibel stärkere Reduktion als bei dem Vorgänger.

Hinzu kommt ein dynamisches KI-System, das schlafraubende Schnarchgeräusche erkennt und mit individuell angepassten Klängen überdeckt. Das Smart-Sensing-Ladecase hat dabei stets ein äußerst wachsames Ohr: Es erkennt wichtige Geräusche wie einen Feueralarm und aktiviert automatisch den Transparenzmodus der Kopfhörer.

Schlaflabor ohne Armband und Ring: Anker SleepLab Pro

Sehr gespannt bin ich auf dieses neue Gadget. Mit dem Anker SleepLab Pro bringt Anker Anfang 2027 eine berührungslose Schlafanalyse auf den Markt – und direkt ins Schlafzimmer. Dafür sorgt ein automatisch ausfahrendes 60-Gigahertz-Radarsystem. Es erfasst Schlafphasen, Atmung, Herzfrequenz und Körperbewegungen – ganz ohne Smartwatch, Ring oder Sensor am Körper. Doch das System analysiert den Schlaf nicht nur, sondern reagiert auch darauf. Statt immer dieselbe Regenkulisse abzuspielen, erstellt der SleepLab Pro auf Basis der persönlichen Schlafdaten passende Klang- und Lichttherapien. Details zum Preis gibt es leider noch nicht.

Anker Eufy Mähroboter S2 Max

Nachdem man die bisherigen Mähroboter bei Terramow „gekauft“ hat, bringt Anker im kommenden Frühling ein komplett selbst entwickeltes Modell auf den Markt. Der Anker Eufy Mähroboter S2 Max arbeitet vollständig autonom ohne Begrenzungskabel oder RTK und ermöglicht dank eines automatisch ausfahrbaren Mäharms ein nahtloses Mähen von Rand zu Rand. Der S2 Max verfügt über einen Allradantrieb, bewältigt Steigungen von bis zu 38 Grad und kann Flächen – kein Schreibfehler – von bis zu 15.000 Quadratmetern mühelos kartieren und mähen. Auf den ersten Bildern sieht er schon ziemlich cool aus.

Anker Eufy Saug- und Wischroboter C30 Edge

Es müssen ja nicht immer weit über 1.000 Euro sein. Mit dem Eufy Saug- und Wischroboter C30 Edge wird Anker viel Leistung (35.000 Pascal Saugkraft) für nur 699 Euro bieten – und im Handel wird es ja oftmals noch ein bisschen günstiger. Beim Wischen arbeitet das MopMaster 3.0-System mit zwei rotierenden Wischpads und einem Anpressdruck von 10 Newton. Die Pads lösen auch hartnäckige Flecken und fahren um bis zu 76 Millimeter aus, um entlang von Möbeln, Wänden und Fußleisten zu reinigen. Haare sollen sich gar nicht erst um die Bürste wickeln: Die einseitig befestigte Zero-Tangle-Rollenbürste führt sie direkt in den Staubbehälter. Zusätzlich verändert die Seitenbürste bei Bedarf automatisch ihre Drehrichtung, um festhängende Haare selbstständig zu lösen.