appgefahren Ticker: Meldungen & Deals in KW38/2026 (2 News)

+++ Montag um 13:50 Uhr – Auslosung des Gewinnspiels +++

Am Wochenende haben wir die beeindruckende Govee Sky Deckenleuchte verlost. Unter den vielen Teilnehmenden hatte Carsten D. das nötige Losglück und darf sich über den Gewinn freuen. Die richtige Antwort lautete: „22 Signatur-Lichtmodi“. Die nächste Gewinnspiel-Chance gibt es dann wieder ab Freitag.

+++ Montag um 13:45 Uhr – Ausführliches Hands-On +++

Das iPhone Duo ist in aller Munde. Auf YouTube sind wir über ein weiteres Video gestolpert, das bisher die meisten Eindrücke zeigt. In den rund 13 Minuten zeigt Brian Tong unter anderem auch die neue Folio-Schutzhülle im Detail.