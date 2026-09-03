IFA 2026: Das sind alle Roboter-Neuheiten von Ecovacs

Pünktlich zur IFA 2026 präsentiert Ecovacs gleich drei neue Roboter-Neuheiten, die im Haushalt Reinigungsaufgaben übernehmen sollen. Die beiden Saug-Wischroboter Deebot T90S Pro Omni und Deebot X12S sind neu, ebenso der Winbot W2S Pro Omni, der sich um die Fensterreinigung kümmert. Was die neuen Geräte können, erfahrt ihr folgend.

Ecovacs Winbot W2S Pro Omni

Fensterputzen gehört zu den unbeliebtesten Hausarbeiten überhaupt. Ecovacs will helfen und schickt den neuen Ecovacs Winbot W2S Pro Omni ins Rennen. Mit insgesamt vier neuen Eckbürsten kombiniert mit präziser Rahmenerkennung sollen die Reinigungseffizienz um 46 Prozent steigen.

Der Winbot setzt zudem auf eine Drei-Düsen-Weitwinkel-Sprühtechnologie, die 90 Prozent der Fläche abdeckt. Der Wassertank wurde um 50 Prozent vergrößert und reicht jetzt für bis zu 75 Quadratmeter Glasfläche ohne Nachfüllen.

Praktisch wird es bei der Omni-Station, die Steuerzentrale, Ladestation und Aufbewahrung vereint. Netzkabel und Sicherheitsseil wurden zu einer Leine kombiniert, die sich nach getaner Arbeit automatisch selbst einzieht. Mit vollem Akku hält der Winbot 110 Minuten kabellos durch. Die 5 Kilogramm schwere Station hält sich mit über 800 Newton Saugkraft am Boden fest, zusätzlich abgesichert durch ein ein Meter langes Sicherheitsseil. Eine Waschstation gibt es bei dieser Neuheit jedoch nicht.

Mit nur 66 Dezibel ist der neue Winbot das bislang leiseste Modell der Familie. Über die App lassen sich zudem drei Reinigungsmodi wählen, von der schnellen Auffrischung bis zur Beseitigung hartnäckiger Verschmutzungen.

Preis und Verfügbarkeit

Der Ecovacs Winbot W2S Pro Omni ist ab dem 9. September 2026 für 599 Euro erhältlich.

Ecovacs Deebot T90S Pro Omni

Herzstück des neuen Deebot T90S Pro Omni ist die Ozmo-Rollter-3.0-Technologie: Die 27 Zentimeter lange Walze dreht mit 220 Umdrehungen pro Minute und wird während der Arbeit ununterbrochen mit frischem Wasser gespült. So lösen sich eingetrocknete Flecken zuverlässig, ohne dass bereits aufgenommener Schmutz erneut auf dem Boden landet.

Bei der Saugleistung legt der T90S ordentlich zu, denn statt bisher 30.000 Pascal sind nun bis zu 40.000 Pascal drin. Die neue ZeroTangle-4.0-Technologie verhindert außerdem, dass sich Haare in der Bürste verheddern.

Die Station putzt sich selbst

Auch die Omni-Station bleibt hygienisch. Die Walze wird gereinigt, zudem wird nach jedem Waschgang die Bodenplatte gespült, bevor sich dort Rückstände festsetzen können. Sogar der Schmutzwasserbehälter wird automatisch gereinigt, um Gerüche spürbar zu reduzieren.

Preis und Start

Der Ecovacs Deebot T90S Pro Omni ist ab dem 24. September für 799 Euro erhältlich. Vom 29. September bis 7. Oktober gibt es zusätzlich 100 Euro Rabatt.

Ecovacs Deebot X12S

Gleich zwei Modelle stehen zur Wahl: der beutellose Deebot X12S OmniCyclone sowie der Deebot X12S Pro Omni mit klassischem Staubbeutel-System.

Die Wischwalze ist mit 27 Zentimetern gleich 50 Prozent länger als beim Vorgänger und arbeitet bei 220 Umdrehungen pro Minute. Während der gesamten Reinigung wird sie kontinuierlich mit sauberem Wasser gespült, sodass Schmutz direkt abtransportiert statt erneut verteilt wird. Auf Teppichboden hebt sich die nasse Rolle automatisch um 15 Millimeter an, damit die Fasern trocken bleiben.

Bei der Saugleistung legt der neue 53-Air-Watt-Motor um über 60 Prozent gegenüber der Vorgängergeneration zu, während die BLAST-Funktion die maximale Saugkraft von 20.000 auf bis zu 27.000 Pascal steigert. Besonders spannend ist die neue Milbenkammer: Eine flache Führungsrolle bleibt konstant im Kontakt mit dem Teppichflor, während um 130 Prozent dickere Bürstenleisten tiefsitzenden Staub und Allergene lösen. Über 95 Prozent der Hausstaubmilben sollen sich so entfernen lassen.

Die Station heizt sogar ihr eigenes Schmutzwasser

Richtig innovativ wird es bei der Omni-Station: Über 32 Düsen reinigt heißes Wasser die Wischwalze, während die nach jedem Waschgang die Bodenplatte mit Hochdruck gespült wird. Erstmals überhaupt im Ecovacs-Portfolio wird der Schmutzwasserbehälter dabei sogar zeitgesteuert erhitzt, um Ablagerungen und unangenehme Gerüche zu verhindern.

Preis und Verfügbarkeit

Ab dem 9. September sind beide Modelle bei OTTO erhältlich: der OmniCyclone für 1.299 Euro, der Pro Omni für 799 Euro. Bis zum 23. September gibt es zusätzlich 100 beziehungsweise 50 Euro Rabatt.