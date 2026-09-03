RingConn Gen 3: Smart Ring mit neuen Gesundheits-Features auf der IFA 2026

Die beiden Kollegen Freddy und Fabian besuchen heute und morgen die IFA in Berlin, und auch hier im Blog geht es aktuell um viele Neuigkeiten, die die große Unterhaltungselektronik-Messe im Herzen Berlins zu bieten hat. So hat auch RingConn den eigenen neuen Smart Ring der dritten Generation auch zur IFA 2026 gebracht. Vom 4. bis 8. September können Besucher und Besucherinnen den RingConn Gen 3 ausprobieren. Auch wir konnten die Neuerscheinung bereits im Rahmen eines Testberichts genauer anschauen und haben unsere ersten Eindrücke aufgeschrieben.

Eine der spannendsten Neuerungen des Gen 3 ist die Analyse von Gefäßtrends. Nach einer einmaligen Kalibrierung mit extern gemessenen Blutdruckwerten nutzt der Ring seine Sensordaten, um Veränderungen der Gefäßbelastung über längere Zeiträume zu beobachten. Statt also nur einzelne Messwerte zu betrachten, soll die Funktion vor allem Entwicklungen und Trends sichtbar machen.

Der Ring erfasst kontinuierlich zahlreiche Gesundheitsdaten. Dazu gehören unter anderem Herzfrequenz, Blutsauerstoffsättigung, Schlaf, Aktivität und Stress. Zusätzlich bietet der Gen 3 Funktionen zur Analyse der Schlafatmung sowie Features zur Unterstützung der Frauengesundheit. Die zugehörige App bündelt die gesammelten Informationen und soll dabei helfen, Veränderungen über Tage und Wochen leichter zu erkennen.

Nur wenige Gramm am Finger

Beim Tragekomfort setzt RingConn auf ein möglichst unauffälliges Design. Je nach Größe und Variante bringt der Gen 3 lediglich 2,5 bis 3,5 Gramm auf die Waage. Eine integrierte Vibrationsfunktion kann außerdem lautlos direkt am Finger auf bestimmte Ereignisse aufmerksam machen, etwa einen niedrigen Akkustand oder längere Inaktivität.

Auch bei der Ausdauer will RingConn punkten: Bei normaler Nutzung soll der Akku bis zu 14 Tage durchhalten. Der Smart Ring ist zudem nach IP68 wasserdicht und damit für den Alltag ausgelegt. Er ist in zehn Größen von 6 bis 15 erhältlich und kann in fünf verschiedenen Ausführungen getragen werden: Future Silver, Royal Gold, Matte Black, Brushed Silver und Brushed Rose Gold. Der RingConn Gen 3 ist ab 369 Euro erhältlich, unter anderem bei Amazon oder auf der Website von RingConn (https://de.ringconn.com/).

Wer sich selbst ein Bild vom RingConn Gen 3 machen möchte, findet den Hersteller auf der IFA 2026 in Halle 14, Stand 121. Dort stehen insbesondere die neuen Gefäßtrend-Analysen, die kontinuierliche Gesundheitsüberwachung und die verschiedenen Designvarianten im Mittelpunkt.