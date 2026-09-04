Huawei-Event in München: Drei neue Smartwatch-Modelle präsentiert

Bluthochdruck ist weit verbreitet, bleibt aber bei vielen Menschen lange unbemerkt. Genau hier setzt die neue Huawei Watch D3 an, die Huawei kürzlich während eines Events in München vorgestellt hat. Statt nur gelegentlich einen einzelnen Wert zu erfassen, kann die Smartwatch den Blutdruck über 24 Stunden automatisch überwachen. Dafür sitzt ein kleines mechanisches Luftkissen direkt im Armband und pumpt sich in regelmäßigen Abständen auf.

Huawei setzt dabei auf die oszillometrische Messmethode und einen präzisen Drucksensor. Die Blutdruckfunktion ist nach der europäischen Medizinprodukteverordnung CE-zertifiziert, und das sowohl für Einzelmessungen als auch für die ambulante 24-Stunden-Blutdruckmessung (ABPM).

Der eigentliche Vorteil der Dauerüberwachung zeigt sich im Schlaf. Während der Nacht misst die D3 automatisch weiter, ohne dass man dafür ständig etwas einstellen muss. Huawei orientiert sich dabei an den Empfehlungen für ambulante Blutdruckmessungen, bei denen Messungen in Abständen von 15 bis 30 Minuten vorgesehen sind. Die Uhr kann anschließend unter anderem durchschnittliche systolische und diastolische Werte für Tag, Nacht und die vergangenen 24 Stunden anzeigen. Damit entsteht aus vielen einzelnen Messpunkten ein Verlauf, der deutlich mehr erzählen kann als ein einzelner Blutdruckwert am Vormittag.

Schlanker, aber mit einer wichtigen Einschränkung

Die Huawei Watch D3 ist allerdings deutlich mehr als ein Blutdruckmessgerät am Handgelenk. Zum Gesundheits-Paket gehören unter anderem Funktionen wie EKG, Herzfrequenzmessung, HRV, Schlaftracking und eine Pulswellen-Arrhythmieanalyse. Auch vor und nach dem Training kann die Uhr den Blutdruck messen und bei bestimmten Werten sogar dazu auffordern, eine intensive Trainingseinheit lieber zu verschieben. Dazu kommen mehr als 100 Trainingsmodi, Bluetooth-Telefonie und weitere typische Smartwatch-Funktionen. Für einen schnellen Gesundheits-Check bietet Huawei außerdem „Health Glance“, das mehrere Gesundheitsindikatoren zusammenfasst. Einige dieser Funktionen sind allerdings je nach Region unterschiedlich verfügbar.

Optisch soll die D3 deutlich alltagstauglicher wirken als ein klassisches Blutdruckmessgerät. Das Gehäuse ist 11,3 Millimeter dick, wiegt 40 Gramm und besitzt ein 1,92 Zoll großes AMOLED-Display mit bis zu 3.000 Nits Spitzenhelligkeit. Die Uhr läuft sowohl mit Android als auch mit iOS und soll bei typischer Nutzung bis zu sechs Tage durchhalten.

Wer allerdings die automatische 24-Stunden-Blutdruckmessung aktiviert, muss deutlich häufiger ans Ladegerät: Unter den von Huawei angegebenen Testbedingungen reicht der Akku dann nur für bis zu einen Tag. Auch bei der Messung selbst gibt es Regeln: Die Uhr sollte korrekt sitzen, während der Messung sollte man ruhig bleiben und die empfohlene Haltung einnehmen. Und trotz Medizinprodukte-Zertifizierung gilt weiterhin: Die Messwerte sind eine Orientierung und ersetzen keine ärztliche Diagnose oder Behandlung. Die Huawei Watch D3 ist ab sofort im Huawei-Webshop für 449 Euro in den Farben Schwarz, Silber und Gold erhältlich, zum gleichen Preis gibt es sie auch bei Amazon.

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Genaue Messergebnisse mit innovativem Luftkissen im Armband: Das Handgelenk-Blutdruckmessgerät nutzt die oszillometrische Messmethode und verfügt...

Huawei Watch GT7 (Pro) und Watch 6

Darüber hinaus hat Huawei auch die Watch GT7 (Pro) und Watch 6 vorgestellt, die jeweils über ein kreisrundes Display verfügen und zahlreiche Gesundheits- und Fitness-Funktionen in einem Gerät vereinen. Die GT 7 setzt beispielsweise auf einen neuen Leistungsfähigkeits-Score, der Schlaf, Erholung und Aktivität zu einer Einschätzung für den Tag zusammenzieht. Beim Training erkennt die Watch GT7 Skischwünge und Fliehkräfte und navigiert dank Pistenkarten von mehr als 3.000 Skigebieten jegliche Routen. Auf dem Rennrad plant sie den Anstieg vor, warnt vor scharfen Kurven und sagt an, wie steil es noch wird.

Mit der Huawei Watch 6 hingegen wird die Smartwatch noch ein Stück unabhängiger vom Smartphone. Dank eSIM lassen sich Anrufe tätigen, Navigation nutzen und Zahlungen erledigen, ohne das Handy aus der Tasche holen zu müssen. Auch beim Thema Gesundheit geht Huawei einen Schritt weiter: Health Glance und Health Insights erfassen und analysieren persönliche Gesundheitswerte und helfen dabei, sie besser einzuordnen. Aus einzelnen Messwerten sollen so konkrete Routinen für den Alltag entstehen.

Die Huawei Watch GT7 (Pro) ist zu Preisen ab 249 Euro in der 41 mm-Variante im Webshop von Huawei erhältlich. Zur Huawei Watch 6 gibt es bisher noch keine Preise und Verfügbarkeiten. Neben den neuen Smartwatches hat Huawei in dieser Woche auch das neue Huawei MatePad Air, ein 12 Zoll-Tablet, ebenso wie die neuen In-Ears mit ANC, die Huawei FreeBuds Neo, vorgestellt. Sowohl zum MatePad Air als auch zu den FreeBuds Neo haben wir bei uns im Blog bereits berichtet.