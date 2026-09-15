Ninja Crispi DualZone: Praktisches Küchen-Gadget jetzt mit zwei Zonen

Vor etwas mehr als einem Jahr ist der erste Ninja Crispi auf den Markt gekommen. Ich habe damals ein zeitgleich gestartetes Konkurrenzprodukt von Dreame unter die Lupe genommen und war wenig begeistert. Das Handling mit den Glas-Behältern und den aufgesetzten Airfryer-Modulen war mir einfach zu kompliziert.

Genau dieses Manko hat Shark Ninja bereits mit dem Pro-XL-Modell für knapp 250 Euro korrigiert. Hier kommt eine klassische Basisstation zum Einsatz, die entweder mit einer kleinen oder großen Glasschüssel bestückt werden kann. Das ist definitiv praktischer, auch wenn vielleicht etwas mehr Platz zum Verstauen notwendig ist. Aber ganz ehrlich: Einen Airfryer verstaut man nicht, man nutzt ihn mehrfach in der Woche.

Das ist der neue Ninja Crispi DualZone Airfryer

Was ich in den vergangenen Jahren ebenfalls gelernt habe: Es ist Gold wert, zwei verschiedene Gerichte oder Lebensmittel gleichzeitig in den Airfryer packen zu können. Und genau deswegen bekommt ihr jetzt auch den Ninja Crispi DualZone, mit dem genau das möglich ist. Bestellt werden kann die Neuerscheinung in drei (bald vier) verschiedenen Farben für 329,99 Euro bisher nur direkt bei Shark Ninja.

Im Vergleich zu klassischen Dual-Zone-Airfryern bietet der Ninja Crispi DualZone natürlich einen großen Vorteil: Die beiden Körbe sind aus Glas gefertigt und können nach dem Essen, sollte noch etwas übrig bleiben, einfach mit einem Deckel verschlossen werden und dann in den Kühlschrank wandern. Am nächsten Tag kann das Essen dann direkt im Airfryer wieder erwärmt werden.

Der Ninja Crispi DualZone bietet insgesamt acht Funktionen bzw. Voreinstellungen. Vom klassischen Heißluftfrittieren über Backen bis hin zu Dörren oder Warmhalten ist alles dabei, was das Herz begehrt. Die beiden Seiten des Ninja Crispi DualZone können dabei unabhängig voneinander gesteuert werden und sind dank der Sync-Funktion gleichzeitig fertig. Die maximale Temperatur gibt der Hersteller mit 240 Grad Celsius an.