Auch SwitchBot nutzt die IFA in Berlin, um die neusten Produktentwicklungen vorzustellen. Mit im Gepäck ist das neue „Lock Ultra Max Vision Pro Combo“ sowie der KI MindClip. Was die beiden Neuerscheinungen zu bieten haben, können wir euch folgend sagen.

SwitchBot Lock Ultra Max Vision Pro Combo

Was ein komplizierter Name. Aber: Es handelt sich dabei um das neue Smart Lock, das auf den Namen „SwitchBot Lock Ultra Max“ heißt, sowie um das schon erhältliche „Keypad Vision Pro“. Das Bundle enthält zudem den Hub Mini mit Matter-Support, sodass alle Komponenten für eine schnelle Installation mit dabei sind.

Das neue Lock Ultra Max ist als Nachrüstlösung zu verstehen, da das Schloss von innen auf den vorhandenen Schlüssel gesteckt wird. Da ein neuer bürstenloser UltraDrive-Motor mit 160 Umdrehungen pro Minute zum Einsatz kommt, gibt es hier die 3,2-fache Drehzahl als beim Vorgänger. Der Max-Modus ist dabei besonders schnell, denn laut Aussagen von SwitchBot erfolgt die Öffnung innerhalb von nur 1,1 Sekunden. Umgekehrt liefert das Lock Ultra Max einen besonders leisen Modus, um am frühen Morgen oder in Wohngemeinschaften den Lärmpegel niedrig zu halten. Ich gehe davon aus, dass das Schloss einfach sehr langsam öffnet und schließt, um den Lärm zu reduzieren.

Mit einer Drehkraft von mehr als 9 Kilogramm soll das Smart Lock auch genügend Leistung bringen, um schwere Türen zuverlässig zu öffnen. Das Lock Ultra Max kombiniert ein Gehäuse aus Aluminiumlegierung mit gebürsteten, galvanisierten Edelstahldetails. Das neue Design erzeugt dabei dezente Licht- und Schatteneffekte auf der Oberfläche, die mit dem passgenauen Basisring nah an der Tür anliegt, um die Optik zu verbessern.

In dem Smart Lock sind gleich mehrere Akkus verbaut: ein wiederaufladbarer 4.200-mAh-Hauptakku sowie eine unabhängige CR123A-Backup-Batterie.

SwitchBot Keypad Vision Pro entsperrt zuverlässig

Bei mir im Keller nutze ich das SwitchBot Keypad Vision Pro, das per 3D-Gesichtserkennung, kontaktloser Handvenenerkennung, Fingerabdruckerkennung, Passcodes und NFC-Karte den Zugang ermöglicht. Darüber hinaus steht die SwitchBot-App zur Verfügung, eine Fernsteuerung, ein Auto-Unlock per Geofencing sowie eine SwitchBot Remote.

Die „SwitchBot Lock Ultra Max Vision Pro Combo“ startet ab sofort und kostet 339,99 Euro.

Das kann der SwitchBot KI MindClip

Darüber hinaus bietet auch SwitchBot fortan einen kleinen Clip an, der mit KI Gespräche aufzeichnet, zusammenfasst und mehr. Der KI MindClip ist mit 16,8 Gramm ziemlich leicht und lässt sich einfach am Kragen, Hemd oder Jacke befestigen. Mit mehr als 20 Stunden kontinuierlicher Aufnahme, 64 GB lokalem Speicher und einer Nahfeld-Aufnahmereichweite von 3 Metern eignet er sich für lange Arbeitstage, den Familienalltag und spontane Einfälle.

Dabei erkennt die KI, wenn mehrere Personen sprechen, und markiert dies im Skript, sodass aufgezeichnete Inhalte später einfacher verständlich sind. Mithilfe von KI-Funktionen von ChatGPT, Gemini und weiteren hochmodernen Large Language Models strukturiert der KI MindClip aufgezeichnete Gespräche zu durchsuchbaren, direkt nutzbaren Informationen.

In der für den Clip entwickelten App gibt es Zeitleisten, Erinnerungen, Zusammenfassungen, To-Do-Listen und mehr. Der KI MindClip unterstützt außerdem die Synchronisierung von To-Dos mit Apple Kalender, Google Kalender und Erinnerungen, sodass aufgezeichnete Aufgaben neben bestehenden Terminen erscheinen.

Der neue SwitchBot KI MindClip startet für 119,99 Euro und umfasst 300 Minuten kostenlose Transkription und KI-Services. Darüber hinaus kostet der Pro-Tarif 17,99 Euro pro Monat, 69,99 Euro für 6 Monate oder 99,99 Euro pro Jahr. Wer einen echten Unlimited-Tarif will, zahlt im Jahr 249,99 Euro.