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iOS 27-Funktion „iPhone Handoff“: Eine Telefonnummer für zwei iPhones

Eine Rufnummer, zwei iPhones

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iOS 27

Mit iOS 27 führt Apple offenbar eine neue Funktion namens „iPhone Handoff“ ein. Sie soll es ermöglichen, zwei iPhones mit derselben Telefonnummer zu nutzen und dabei unkompliziert zwischen den Geräten zu wechseln. Das berichtet MacRumors. Apple hatte das Feature bereits während der WWDC 2026 kurz erwähnt, auf der großen Liste neuer iOS-Funktionen aber zunächst keine weiteren Details dazu verraten.

Wie iPhone Handoff konkret arbeitet, zeigt nun ein vom MacRumors-Forenmitglied „pdfu“ veröffentlichtes Video. Die Demonstration läuft auf zwei simulierten iPhones im Device Hub von Xcode 27. Die Einrichtung erfolgt direkt in den Einstellungen unter „Mobilfunk“. Dort wird festgelegt, welches iPhone künftig als Hauptgerät und welches als Begleitgerät fungiert.


Die eSIM macht den Unterschied

Zwei iPhone-Screenshots zeigen iPhone Handoff in iOS 27
So sieht die iPhone Handoff-Funktion in iOS 27 aus.

Technisch setzt Apple offenbar auf ein Zusammenspiel aus Haupt- und Begleit-eSIM. Die reguläre eSIM bleibt auf dem Haupt-iPhone, während das zweite Gerät eine zusätzliche Begleit-eSIM erhält. Damit soll sich die Telefonnummer auf beiden iPhones nutzen lassen, ohne dass man jedes Mal die SIM wechseln oder eine neue Rufnummer einrichten muss.

Die Verwaltung der Mobilfunk-Einstellungen erfolgt weiterhin über das Haupt-iPhone. Interessant ist außerdem die Behandlung der Standortfreigabe: Sie soll sich danach richten, welches der beiden iPhones die Telefonnummer gerade aktiv nutzt. Wer also zwischen den Geräten wechselt, könnte damit automatisch auch den für andere Kontakte sichtbaren Standort entsprechend ändern.

Ganz ohne Unterstützung des Mobilfunkanbieters dürfte iPhone Handoff allerdings nicht funktionieren. Neben zwei iPhones mit iOS 27 scheint eine entsprechende Provider-Unterstützung erforderlich zu sein. Laut des Forenbeitrags könnten T-Mobile in den USA und die Telekom in Deutschland zu den ersten Anbietern gehören, die das Feature unterstützen. Nach der dreimonatigen Beta-Phase wird iOS 27 voraussichtlich noch im September veröffentlicht.

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Mel
Mel
Ich bin seit 2011 Teil des appgefahren-Redaktionsteams und war schon immer an Innovationen im Tech-Bereich und Gadgets interessiert. Wann immer es praktisches Outdoor-Zubehör oder interessante Foto-Apps gibt, bin ich Feuer und Flamme, denn auch in meiner Freizeit bin ich gerne mit dem Rad oder der iPhone-Kamera unterwegs. Seit einiger Zeit nutze ich aktiv das Fediverse und berichte über neue Apps, Dienste und Entwicklungen.

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