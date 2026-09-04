Apple soll an einem neuen MacBook zwischen Air und Pro arbeiten

Apple könnte seine MacBook-Familie in den kommenden Jahren überraschend erweitern. Laut einer aktualisierten Produkt-Roadmap des Marktforschungsunternehmens Omdia ist für 2029 ein neues MacBook mit 13,8-Zoll-OLED-Display geplant. Das Gerät soll weder klassisches MacBook Air noch MacBook Pro sein, sondern offenbar eine komplett neue Produktklasse dazwischen bilden.

Spannend ist vor allem der geplante Bildschirm. Das 13,8-Zoll-Modell soll auf ein Single-Stack-Hybrid-OLED-Panel setzen. Damit würde Apple offenbar bewusst unterhalb der technisch aufwendigeren Tandem-OLED-Technologie bleiben, die für die kommenden MacBook-Pro-Modelle erwartet wird. Das neue MacBook könnte damit eine Art Mittelweg bieten: Moderner als das Air, aber weniger High-End als das Pro.

Ganz überraschend kommt die Prognose allerdings nicht. Bereits im Juni berichtete ZDNet Korea, dass Apple Anfang des Jahres bei Samsung Display, LG Display und BOE Informationen zu einem 13,8-Zoll-OLED-Panel angefragt haben soll. Ursprünglich wurde vermutet, dass das Panel für ein künftiges MacBook Air gedacht sein könnte. Nun deutet Omdias Roadmap jedoch auf eine andere Verwendung hin.

Das Display könnte einiges bieten

Technisch soll das neue MacBook durchaus interessant werden. Omdia nennt unter anderem eine LTPO+-Backplane, integrierte Touch-Sensoren und eine Kamera, die unter dem Display sitzen könnte. Zusätzlich soll ein Farbfilter direkt in die OLED-Verkapselung integriert werden. Damit würde Apple bei diesem Modell offenbar einige Display-Technologien ausprobieren, die über das hinausgehen, was man aktuell von einem MacBook gewohnt ist.

Während das neue 13,8-Zoll-MacBook zwischen Air und Pro rücken könnte, soll das MacBook Air laut Omdias aktueller Prognose noch deutlich länger mit LCD-Technik auskommen. Die Roadmap sieht LCD-Displays bei der Air-Reihe sogar bis ins Jahr 2030 vor. Das würde die Produktlinien klarer voneinander abgrenzen: LCD für das günstigere Air, ein neues OLED-Modell in der Mitte und Tandem-OLED für das Pro.

Allerdings sollte man diese Pläne mit einer ordentlichen Portion Skepsis betrachten. Bis 2029 ist es noch eine Weile hin, und Omdia betont selbst, dass die eigene Roadmap auf den aktuellen Markterwartungen basiert. Produktionskapazitäten für OLED-Panels, sinkende oder steigende Komponentenkosten und Apples eigene Produktstrategie könnten den Zeitplan jederzeit verändern. Auch die Existenz einer völlig neuen MacBook-Reihe wurde bislang noch nicht von Apple bestätigt.