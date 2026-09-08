Logitech MX Keypad: Ein physischer KI-Hub für Entwickler?

Auch wenn diese Zeilen ausnahmsweise mal direkt auf dem MacBook Pro entstehen, nutze ich normalerweise die Logitech MX Keys Tastatur und die MX Master Maus. Es gibt aber auch Eingabegeräte von Logitech, die ich bisher nicht so wirklich in meinen Workflow einbinden konnte, etwa die MX Creative Console. Ein kleines Mini-Display mit neuen Tasten und ein drehbares Dialpad. Die Nachfrage nach solchen Gadgets ist aber wohl da, sonst hätte Logitech nicht das neue MX Keypad für 99,99 Euro vorgestellt.

Mir kam das Ding auf den ersten Blick bekannt vor. Und das ist auch wenig verwunderlich, denn es ist quasi eine abgespeckte Variante der 219,99 Euro teuren Logitech MX Creative Console. Man hat einfach das Dialpad weggelassen und bietet das Keypad einzeln an. Wenig überraschend heißt das dann auch MX Keypad.

Logitech MX Keypad wurde in Zusammenarbeit mit GitHub entwickelt

Unter der Haube hat man noch ein wenig an der Software geschraubt, um eine ganz bestimmte Zielgruppe anzusprechen. Das Logitech MX Keypad richtet sich vornehmlich an Entwickler und Programmierer.

Das MX Keypad wurde in enger Zusammenarbeit mit GitHub entwickelt. Es wird deshalb mit einer nativen Integration für GitHub auf den Markt kommen, die unter anderem auch VS Code und die GitHub Copilot-App betrifft. Der Funktionsumfang soll nach und nach um weitere Tools ergänzt werden. Jedes MX Keypad beinhaltet ein dreimonatiges Abonnement für GitHub Copilot Pro+, das sowohl von neuen Nutzern als auch jenen, die Copilot Pro+ bereits nutzen, über Logi Options+ in Anspruch genommen werden kann.

Es sind aber auch ganz eigene Wege der Nutzung möglich, denn für Logi Actions steht ab sofort ein SDK zur Verfügung. Dank der KI-freundlichen Dokumentation lassen sich direkt aus dem SDK heraus individuelle Integrationen generieren. Was früher vielleicht mehrere Tage in Anspruch genommen hätte, wird so zum Projekt für einen Nachmittag. Die Community hat bereits mehrere Plugins für Claude Code und OpenAI Codex im Logi Marketplace veröffentlicht. Mit diesen lässt sich der Status von Agenten etwa in Echtzeit verfolgen.

Kurz zusammengefasst: Das Logitech MX Keypad ist eine Tastatur-Erweiterung, die dank kleinen Mini-Displays individuelle Tasten darstellen kann.