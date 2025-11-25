Logitech MX Keys: Die Tastatur meiner Wahl für 69 Euro

Ich weiß nicht genau, wie oft ich am Tag auf meine Tastatur tippe, mehrere zehntausend Anschläge dürften es pro Tag aber dann schon sein. Das geht natürlich nur mit dem passenden Arbeitsgerät, und hier habe ich in den letzten Jahren einen großen Favoriten: Die flachen Tastaturen von Logitech. Wenn ich nicht direkt am MacBook schreibe, kommt üblicherweise eine Logitech MX Keys mit Nummernblock zum Einsatz.

Und genau die bekommt ihr jetzt in der dunklen Ausführung „Graphit“ zum Schnäppchenpreis. Im Rahmen der Black Friday Woche wird die Logitech MX Keys mit QWERTZ-Layout für 69 Euro (Amazon-Link) verkauft. Zuletzt schwankte der Preis zwischen 75 und 85 Euro, der reguläre Listenpreis liegt bei 119 Euro.

Das sind die Pluspunkte der Logitech MX Keys

Neben dem angenehmen Tippgefühl gibt es noch einige weitere Dinge, die mir rund um die Logitech MX Keys sehr gut gefallen. Da wäre zum Beispiel das einfache Aufladen via USB-C. Mit aktivierter Beleuchtung hält die Tastatur rund 10 Tage, wobei es einen Sensor gibt, der das Licht automatisch einschaltet, wenn man sich mit den Händen nähert. Da ich meist eh im Hellen arbeite, habe ich die Beleuchtung deaktiviert – die Tastatur hält dann noch einmal bedeutend länger.

Ebenfalls praktisch sind die drei Buttons zum Wechsel zwischen verschiedenen Geräten. Wenn man mal einen längeren Text am iPhone oder iPad tippen muss, kann man einfach zum gewünschten Gerät springen und sich automatisch verbinden. Neben der Verwendung mit Apple-Geräten ist die Logitech MX Keys auch mit Windows kompatibel, alle notwendigen Sondertasten sind für beide Betriebssysteme beschriftet. Das wichtigste Beispiel ist das @, was auf der Tastatur auf dem L (Mac) und auf dem Q (Windows) zu finden ist.

Solltet ihr eine kompakte Tastatur ohne Nummernblock bevorzugen, bekommt ihr die Logitech MX Keys Mini ebenfalls zum Sonderpreis. Mit 59,99 Euro (Amazon-Link) liegt der Preis hier sogar noch etwas niedriger.

