Siri AI kommt auf den HomePod

Was ein offenes Geheimnis ist, bestätigt sich jetzt in Apples Software: Siri AI hält demnächst Einzug in den Apple HomePod. In der HomePod-Software hat der Code-Detektiv pdfu Hinweise auf das System hinter Siri AI entdeckt, das auf den Namen „Linwood“ hört. Gleichzeitig bietet Siri AI neue Statusleuchten sowie überarbeitete Animationen.

All das passt mit den Gerüchten zusammen, dass Apple noch im Oktober neue Smart Home Produkte vorstellt, darunter auch neue HomePod-Modelle. Hier steht wohl nur ein kleines Chip-Upgrade an, das aber dafür sorgt, dass Siri AI auf den smarten Lautsprechern läuft. Wer auf ein neues Design hofft, wird enttäuscht, allerdings soll es sowohl einen neuen Netzwerkchip, einen neuen Ultra-Breitband-Chip als auch neue Farben geben.

Der lang erwartete „Home Hub“, eine Art HomePod mit Display, soll ebenfalls mit Siri AI funktionieren. Letztendlich sind diese Informationen für uns nur relevant, wenn Siri AI auch auf deutschen Modellen startet. Da einige Funktionen eine Verbindung zum iPhone benötigen, ist nicht klar, ob Siri AI auf dem HomePod auch in Deutschland funktioniert.