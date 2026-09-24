Siri AI kommt auf den HomePod

Was ein offenes Geheimnis ist, bestätigt sich jetzt in Apples Software: Siri AI hält demnächst Einzug in den Apple HomePod. In der HomePod-Software hat der Code-Detektiv pdfu Hinweise auf das System hinter Siri AI entdeckt, das auf den Namen „Linwood“ hört. Gleichzeitig bietet Siri AI neue Statusleuchten sowie überarbeitete Animationen.
All das passt mit den Gerüchten zusammen, dass Apple noch im Oktober neue Smart Home Produkte vorstellt, darunter auch neue HomePod-Modelle. Hier steht wohl nur ein kleines Chip-Upgrade an, das aber dafür sorgt, dass Siri AI auf den smarten Lautsprechern läuft. Wer auf ein neues Design hofft, wird enttäuscht, allerdings soll es sowohl einen neuen Netzwerkchip, einen neuen Ultra-Breitband-Chip als auch neue Farben geben.
Der lang erwartete „Home Hub“, eine Art HomePod mit Display, soll ebenfalls mit Siri AI funktionieren. Letztendlich sind diese Informationen für uns nur relevant, wenn Siri AI auch auf deutschen Modellen startet. Da einige Funktionen eine Verbindung zum iPhone benötigen, ist nicht klar, ob Siri AI auf dem HomePod auch in Deutschland funktioniert.
Get ready for Siri AI on HomePod.
audioOS 27 includes Linwood, the system behind Siri AI, plus a new look and sound for Siri on HomePod. May require new hardware.
The new status lights emphasize white, blue and orange, matching Siri AI’s palette on other devices.
🔊 Sound on pic.twitter.com/jZKzLx946y
— pdfu (@itspdfu) September 23, 2026
Kommentare 7 Antworten
Ich denke mal, dass der neue HomePod anhängig von iPhone sein wird und somit Siri AI in Deutschland nicht funktionieren wird.
Noch nicht so voreilig, die HomePods haben nichts „direkt“ mit den iPhones zu tun.
Auch ist eine „Apple Inetelligence“ Eintrag im Home Menü aufgetaucht mit dem letzten Update.
Aktuell zwar nur mit den Optionen „weniger Meldungen“ und „Videos zusammenfassen“ aber zumindest ein Anfang…
Denke dort wird alles „landen“, Frage ist nur auch Wann? 😉
Es wäre zu schön um wahr zu sein.
Da die HomePods nicht unter die „Gatekeeper“ Regelung der EU fallen, aber solange kein deutsches Sprachmodell von SiriAI existiert, sowieso erstmal unwichtig.
Aber offen bleibt weiter die Frage, was passiert dann mit den „alten“?
Ist Apple gnädig und schenkt eine Meshfunktion? (alle haben ja bisher HomeOS 27 bekommen)
Oder hat jeder HomePod Besitzer bald nur noch Elektroschrott daheim falls SiriAI genutzt werden will?
Meshfunktion wäre sicher möglich und würde eigentlich auch dem Nachhaltigkeitsgedanken von Apple entsprechen, womit sie ja nicht wenig werben bei all ihren Produkten.
Aber sind wir ehrlich, es findet sich auch ganz sicher eine Begründung, warum das ausgerechnet nicht geht. Sei es nur, dass bei einem entstehenden Lag und die individuellen physischen Gegebenheiten bei Millionen von Kunden, nicht die Qualitätsanforderungen von Apple gewährleistet werden können. Und wie wir alle wissen, Apple will ja, dass für alle das „bestmögliche Nutzererlebnis“ entsteht. Irgend ein Marketing-Sprech findet sich da schon.
Hoffentlich muss man dann nicht seine sämtlichen HomePods ersetzen sondern nur mit einem solchen Gerät ergänzen. Alles andere wäre ein finanzieller Bankrott…
Theoretisch sollte es langen wenn 1 Gerät (HomePod) daheim es kann.
Praktisch kann man es Apple zutrauen dass sie es so aber nicht integrieren und man wirklich alle HomePods dann ersetzen muss um Siri AI auf allen zu nutzen.
Der Streit zwischen EU und Apple bezieht sich nur auf die mobilen Geräte. Da man auf den HomePods keine Apps installieren kann wird Siri AI – wenn es mal auf deutsch kommt – auch auf den HomePods funktionieren. Genau wie auf dem Mac und der Vision Pro. Die eh so gut wie niemand hat 😂