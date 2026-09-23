Apple hat die Verfügbarkeit seiner neuen Kamera-Steuerelemente „Texture“ und „Grain“ offenbar nachträglich eingeschränkt. Während das Unternehmen zum Start noch die iPhone 16- und iPhone 17-Serien als unterstützte Geräte aufführte, gelten die Funktionen laut der aktuellen Dokumentation nun nur noch für das iPhone 18 Pro sowie bestimmte Kameras des iPhone Duo. Für Nutzer und Nutzerinnen älterer Modelle ist das besonders ärgerlich, weil die ursprünglichen Angaben eine deutlich breitere Unterstützung erwarten ließen.

Mit „Texture“ lässt sich die Darstellung feiner Bilddetails verändern, während „Grain“ Fotos gezielt mit einer sichtbaren Filmkörnung versieht. In Apples aktueller iOS-27-Dokumentation werden außerdem Presets wie „Weiche Haut“, „Glow“, „Film“ und „Körnung“ genannt. Die „Texture“-Steuerung wird dabei ausdrücklich als Funktion des iPhone 18 Pro ausgewiesen.

Warum ältere iPhones außen vor bleiben, erklärt Apple bislang nicht. Das Unternehmen nennt weder bestimmte Anforderungen an Prozessor, Bildsensor oder Arbeitsspeicher noch einen anderen technischen Grund, der die Einschränkung nachvollziehbar machen würde. Zwar spricht Apple beim iPhone 18 Pro von einer neuen Pipeline für die computergestützte Bildverarbeitung, stellt aber keinen direkten Zusammenhang zwischen dieser Technologie und der fehlenden Unterstützung älterer Modelle her.

Besonders unglücklich: Die Angaben wurden geändert

Genau diese fehlende Erklärung sorgt für Kritik. Dass Apple die iPhone 16- und iPhone 17-Modelle zunächst als kompatibel bezeichnete und die Angaben später offenbar korrigierte, macht die Situation zusätzlich undurchsichtig. Daraus lässt sich zwar nicht ableiten, dass ältere Geräte die Funktionen technisch problemlos ausführen könnten, dafür fehlen entsprechende Tests und Informationen. Klar ist jedoch, dass Apple die Änderung bislang nicht näher begründet hat.

Wer „Texture“ und „Grain“ direkt über Apples native Kamera-Tools verwenden möchte, benötigt derzeit ein iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max oder ein iPhone mit unterstützter Duo-Kamera. Die bisherigen Kamera- und Fotostil-Funktionen älterer iPhones bleiben davon unberührt. Damit verlieren User der iPhone 16- und iPhone 17-Generation nicht ihre bisherigen Optionen, erhalten aber offenbar keinen Zugriff auf die neuen Steuerelemente.

Ganz ausgeschlossen ist eine spätere Erweiterung der Unterstützung nicht. Apple könnte die Kompatibilitätsliste mit einem kommenden iOS 27-Update wieder ausweiten, hat dies bislang allerdings nicht angekündigt. Bis dahin bleibt vor allem offen, ob tatsächlich technische Voraussetzungen hinter der Einschränkung stecken oder ob Apple die neuen Kamera-Features bewusst an seine neuesten Modelle bindet.