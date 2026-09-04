Lexar auf der IFA 2026: Lexar zeigt erstmals ultradünne Portable-SSD „Muse“

Zum 30. Firmenjubiläum bringt Lexar frischen Wind in den mobilen SSD-Markt. Auf der IFA 2026 präsentiert der Speicherspezialist die neue Muse Ultra-Slim Portable SSD, die vor allem mit ihrem extrem flachen, kartenähnlichen Design auffällt. Lexar bezeichnet sie als weltweit dünnste tragbare SSD. Neben kompakten Abmessungen setzt das Unternehmen auf hohe Geschwindigkeiten und eine magnetische Befestigung. Letztere ist besonders interessant für Kreative, die unterwegs mit Smartphone, Tablet oder Kamera arbeiten.

Optisch erinnert die Muse eher an eine hochwertige Metallkarte als an eine klassische externe SSD. Das Unibody-Gehäuse wird aus einem einzigen Stück Metall gefertigt und misst an der dicksten Stelle gerade einmal 3,8 Millimeter. Zum Rand hin wird das Gehäuse sogar auf rund einen Millimeter dünn. Möglich wird das durch eine besonders kompakte Leiterplattenarchitektur, hochdicht gestapelten NAND-Speicher und eine platzsparende interne Konstruktion.

Für die Verbindung setzt Lexar auf eine eigene Lösung namens SnapLink. Das Magnetkabel wird über einen federbasierten PogoPin-Anschluss mit der SSD verbunden. N52-Neodym-Magnete sorgen dabei für die richtige Ausrichtung und einen sicheren Halt. Eine passende magnetische Hülle kann die Muse zudem an der Rückseite kompatibler MagSafe-iPhones befestigen, was besonders dann praktisch wird, wenn die SSD beim Filmen direkt am Smartphone sitzen soll.

Geschwindigkeit von bis zu 1.050 MB/s beim Lesen

Trotz des schlanken Formats spart die Muse bei der Geschwindigkeit nicht. Lexar gibt eine maximale Lesegeschwindigkeit von 1.050 MB/s und bis zu 1.000 MB/s beim Schreiben an. Angeschlossen wird die SSD über USB-C, wodurch sie mit iPhone, iPad, Mac und weiteren kompatiblen Geräten genutzt werden kann. Damit eignet sie sich nicht nur für klassische Dateiübertragungen, sondern auch für größere kreative Projekte und regelmäßige Backups.

Besonders interessant dürfte die Muse für Videos sein: Auf kompatiblen iPhone-Modellen unterstützt die SSD laut Lexar direkte externe 4K-Aufnahmen im Apple-ProRes-Format mit bis zu 120 fps. Gerade bei solchen hochauflösenden und speicherhungrigen Aufnahmen kann externer Speicher schnell zum praktischen Muss werden. Die Kombination aus Magnetbefestigung, USB-C und kompaktem Gehäuse zielt deshalb ziemlich klar auf mobile Content-Creator.

Lexar will die Muse Ultra-Slim Portable SSD ab dem 4. Quartal 2026 anbieten, zum Start sind Varianten mit 512 GB und 1 TB vorgesehen. Alle Produkte von Lexar gibt es auf der offiziellen deutschen Website des Unternehmens. Wir werden euch natürlich informieren, sobald die neue Muse Ultra-Slim Portable SSD im Handel landet und verfügbar ist.