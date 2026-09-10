AppleCare One Family: Apple bündelt den Geräteschutz für bis zu sechs Personen

Apple erweitert, wie gestern bei der Keynote angekündigt, das eigene Versicherungsangebot in den USA um AppleCare One Family. Der neue Tarif richtet sich an Familien, die mehrere Apple-Geräte gemeinsam absichern möchten. Für 49,99 US-Dollar im Monat lässt sich der Schutz auf bis zu sechs Personen innerhalb einer Apple-Familienfreigabe-Gruppe ausweiten. Damit will Apple vor allem das bisherige Modell vereinfachen, bei dem für jedes Gerät beziehungsweise jede Person ein eigener AppleCare-Tarif nötig war.

Der große Vorteil: Der monatliche Preis bleibt gleich, egal, wie viele berechtigte Geräte tatsächlich versichert sind. Abgedeckt werden können unter anderem iPhone, iPad und Mac sowie die Apple Watch. Apple verspricht dabei die bekannten Leistungen von AppleCare+, darunter Reparaturen nach Unfällen wie Stürzen oder Flüssigkeitsschäden, einen Akku-Service und bevorzugten Support durch Apple-Expertenteams. Für ausgewählte iPhone-, iPad- und Apple-Watch-Modelle ist außerdem ein Schutz bei Diebstahl und Verlust enthalten.

Bis zu sechs Schadensfälle pro Jahr

Auch bei den Schadensfällen setzt Apple auf einen gemeinsamen Topf: Sechs Schadensfälle pro Jahr stehen der gesamten Familiengruppe zur Verfügung. Wer sich für AppleCare One Family entscheidet, kann die meisten Geräte hinzufügen, die weniger als vier Jahre alt und in einem einwandfreien Zustand sind. Das funktioniert direkt über iPhone, iPad oder Mac. Interessant ist zudem, dass neu gekaufte Geräte automatisch in den Schutz aufgenommen werden, ohne dass dafür der monatliche Preis steigt.

Voraussetzung für AppleCare One Family ist Apples Familienfreigabe. Der Hauptnutzer bzw. -nutzerin kann bis zu fünf weitere Personen in die Gruppe aufnehmen und anschließend deren berechtigte Geräte mitversichern. Damit muss nicht mehr jedes Familienmitglied separat einen AppleCare-Vertrag abschließen und verwalten. Gerade in Haushalten mit mehreren iPhones, iPads, Macs und Apple Watches dürfte das die Verwaltung deutlich übersichtlicher machen.

AppleCare One Family ist eine Erweiterung des bereits bestehenden AppleCare One-Modells. Dieses war im Juli 2025 in den USA für 19,99 US-Dollar monatlich gestartet und deckte zunächst bis zu drei Geräte ab. Inzwischen ist das Angebot auch in Australien, Frankreich, Deutschland und Großbritannien verfügbar. AppleCare One Family startet am 14. September vorerst nur in den USA. Ob die neue Versicherungsoption langfristig auch nach Deutschland kommt, bleibt abzuwarten. Weitere Infos gibt es auf der englischsprachigen AppleCare-Produktseite.