Kann Apple nicht richtig zählen? Nachdem iOS 27 jetzt für alle zum Download bereitsteht, geht die Testphase von iOS 27.2 los – nicht iOS 27.1. Das sind die möglichen Gründe.

Obwohl Apple das iPhone Duo schon offiziell vorgestellt hat, möchte man verhindern, dass weitere Details ans Licht kommen, die iOS 27.1 enthalten könnten. Denn das iPhone Duo wird ab dem 23. Oktober direkt mit iOS 27.1 ausgeliefert, das laut der neuen Testversion einfach übersprungen wird. Es ist davon auszugehen, dass Apple iOS 27.1 intern testet und später mit iOS 27.2 zusammenführt, damit Funktionen, die jetzt noch nicht bekannt sind, bis zum Start verborgen bleiben.

Insofern iOS 27.1 neue Funktionen enthält, machen wir darauf gesondert aufmerksam.