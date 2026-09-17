iOS 27 bietet neue Möglichkeit zum Einlösen von Apple-Geschenkkarten

Der beste Weg, um Abos, Apples Services und auch Hardware zu kaufen, sind Apple-Geschenkkarten. Da sich das eigene Konto mit bis zu 2.000 Euro aufladen lässt, ist auch ein Hardwarekauf ohne Probleme möglich. Und das lohnt sich besonders, da die Karten immer wieder mit Extra-Guthaben zu haben sind. Oftmals gibt es bei Supermärkten Aktionen, bei denen ihr euch Guthaben für den nächsten Einkauf sichern könnt.

Wer schon einmal eine Apple-Geschenkkarte eingelöst hat, hat die Buchstaben-Zahlenfolge hoffentlich nicht per Hand abgetippt, sondern die Karte mit der Kamera gescannt. Das ist eine wirklich komfortable Möglichkeit, um das Guthaben auf das eigene Apple-Konto zu laden. Doch laut MacRumors arbeitet Apple in iOS 27 an einer weiteren Möglichkeit, sodass das Einlösen noch komfortabler wird.

Apple-Geschenkkarten noch bequemer einlösen

Obwohl die Funktion weder angekündigt noch in iOS 27 live ist, ist eine Demo durchgesickert, die zeigt, wie sich Apple-Geschenkkarten per NFC-Scan einlösen lassen. Dazu muss man die Karte lediglich an das iPhone halten, damit das Guthaben auf dem eigenen Konto landet. Die NFC-basierte Einlösung dürfte dazu beitragen, Betrugsfälle mit Apple-Geschenkkarten zu bekämpfen, doch weitere Details liegen zum aktuellen Zeitpunkt nicht vor. Im Code von iOS 27 steht zudem, dass die Benutzeroberfläche bei Bedarf „Diese Karte wurde gesperrt“ oder „storniert“ anzeigen kann.

Wann und ob Apple die neue Methode freischaltet, ist unklar. Da das iPhone 11 und neuer alle mit NFC kompatibel sind, lässt sich die Einlösung mit den allermeisten iPhones bequem per NFC-Scan durchführen. Insofern es offizielle Informationen gibt, leiten wir sie euch entsprechend weiter.

Nutzt ihr die Geschenkkarten, um Services, Abos und Hardware zu kaufen? Wenn ihr das noch nicht nutzt, können wir euch diese Methode nur ans Herz legen, um ein wenig Geld zu sparen.