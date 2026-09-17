So sieht Apples neue Health-App aus

Um mit der Konkurrenz von Whoop und Fitbit Schritt zu halten, testet Apple eine neue Health-App, die die gesammelten Daten besser aufbereitet. Die Ankündigung erfolgte zusammen mit dem iPhone 18 Pro, iPhone Duo und der neuen Apple Watch. Mit iOS 27.2 Beta 1 startet die neue Healt-App in die Test-Phase, sodass erste Einblicke möglich sind.

MacRumors hat schon ein ausführliches Video angefertigt, das wir euch nachfolgend einbinden. Wer möchte, kann deutsche Untertitel nutzen, sollte das English etwas holprig sein.

Apples Health-App wird zum echten Coach

Wer regelmäßig einen Blick in Apples Health-App wirft, kennt das Problem: Zahlen über Zahlen, aber selten eine klare Einordnung. Genau das soll sich nun ändern, denn mit einem umfassenden Update rüstet der Konzern seine App zu einer Art digitalem Fitness- und Wellness-Berater auf. Herzstück der Neuerung ist der Reiter „Insights“, der künftig sämtliche relevanten Werte, von Aktivitätsringen über Herzfrequenz bis hin zu Schlafqualität und Vitaldaten, auf einen Blick bündelt. Personalisierte Tipps auf Basis dieser Daten sind zwar angekündigt, stecken aber noch in der Entwicklung und lassen somit vorerst auf sich warten.

Besonders spannend wird es für Besitzer der neuesten Apple-Watch-Generation: Wer eine Series 12 oder die Ultra 4 am Handgelenk trägt, erhält zusätzlich einen sogenannten „Readiness-SCore“. Dieser errechnet sich aus einer Mischung jüngster Trainingseinheiten, aktueller Vitalparameter sowie der letzten Nachtruhe und liefert damit eine handfeste Entscheidungshilfe: Lieber einen Gang zurückschalten und regenerieren oder heute nochmal richtig Gas geben?

Das eigene Gesundheitsalter im Visier

Ebenfalls neu ist der Bereich „Langlebigkeit“. Er betrachtet Gesundheitsdaten nicht nur punktuell, sondern über einen längeren Zeitraum hinweg und leitet daraus ein individuelles Gesundheitsalter ab. Gespeist unter anderem aus Aktivitätslevel, VO₂-Max, Schlafdauer und weiteren Kennzahlen.

Wichtig zu wissen: Ohne eine Apple Watch oder ein kompatibles Fitnessgerät bleibt das volle Potenzial der App verschlossen, schließlich stammen viele Messwerte genau von dort.

Wann kommt das Update?

Wer schon in der iOS 27.2 Beta danach sucht, wird zwar fündig, aber zum offiziellen Bestandteil dieser Version wird die überarbeitete App allerdings nicht. Stattdessen ist der reguläre Rollout erst für einen späteren Zeitpunkt im laufenden Jahr vorgesehen.