Anzeige. Während Apple in wenigen Tagen die neuen iPhone-Modelle präsentiert, hat Torras schon jetzt die neueste Case-Technologie auf der IFA in Berlin gezeigt. Darüber hinaus betritt der als Hüllen-Hersteller bekannte Anbieter neues Terrain, da auch Netzteile und Powerbanks dazukommen. In unserer Übersicht findet ihr alle Neuheiten.

Torras Ostand Q3 Air Pro

Dieses iPhone-Case ist mir bestens bekannt, da ich den Vorgänger noch immer nutze. Die Pro-Version bietet einen noch besseren Schutz, denn ab sofort kommt eine doppelte Schicht beim Airbag zum Einsatz. Wieder mit dabei ist der für mich unverzichtbare Ostand-Ring, der sich um 360 Grad drehen lässt und als Ständer und Fingerring fungiert.

Verfügbar in verschiedenen Farben, bietet das Ostand Q3 Air Pro einen zuverlässigen Schutz gegen gesprungene Displays und ausgebeulte Kanten. Hinzu kommt der Ring sowie Support für MagSafe.

Torras Ostand Q3 Air Essential

Wer es etwas einfacher mag, findet bei der neuen Essential-Hülle weniger Extras. Mit an Bord sind die mit Airbag geschützten Kanten sowie der 360-Grad-Ring. Die Rückseite ist bei diesem Modell strukturiert, um einen sicheren Halt und eine lange Lebensdauer zu gewährleisten.

Torras Ostand O3 Air Bios

Mit matter Rückseite bietet das Ostand O3 Air Bios einen etwas einfacheren Schutz, ist dafür aber auch etwas leichter. Verfügbar in bunten Farben, muss man auch hier weder auf Airbag noch auf den Ring verzichten.

Torras Ostand O3 Core

Das Ostand O3 Core von Torras bietet den neuen Doppel-Airbag, ist in anderen Farben verfügbar und bietet sogar einen Farbverlauf auf dem MagSafe-Ring.

Torras Ostand Q3 Wind

Dünner, leichter und mit einer Wind-Struktur auf der Rückseite, will das neue Case mit Flüssigsilikon einen soften Touch bieten. Ein Airbag gibt es hier nicht, sodass die Kanten etwas runder und kleiner ausfallen. Auch hier ist der Ostand-Ring mit dabei.

Torras Ostand Q3 Rugg

Die Rugg-Version verzichtet auf einen Airbag, bietet dafür aber verstärkte Kanten mit TPU. Darüber hinaus kommt eine matte Struktur auf der Rückseite zum Einsatz, wo auch der MagSafe-Ring zu finden ist.

Torras PackGo Cube Powerbank

Mit 10.000 mAh ausgestattet, können zwei Geräte mit den integrierten Kabeln gleichzeitig geladen werden. Mit 75 Zentimetern fällt die Kabellänge großzügig aus, zudem liegt die maximale Leistung bei 45 Watt.

Torras FlexLine Pro

Mit 120 Zentimetern ist das eingebaute USB-C-Kabel beim FlexLine Pro auch einmal deutlich länger. Darüber hinaus steht ein weiterer USB-C-Port bereit, sodass bis zu zwei Geräte gleichzeitig mit Strom versorgt werden können. Das Netzteil gibt es mit 60 und 75 Watt.

Torras IceCore

Besonders klein und kompakt, bietet das IceCore-Netzteil 67 oder 100 Watt und eignet sich somit nicht nur für Smartphone und Tablet, sondern auch für Laptop oder MacBook. Die US-Version verfügt über klappbare Stecker, ob dies auch bei der EU-Variante der Fall sein wird, bleibt abzuwarten.

Torras IceNano Fold Pro

Bunt, klein, kompakt. Das Mini-Netzteil schafft bis zu 45 Watt und macht sich besonders gut unterwegs.

Torras MiniMag Power Bank

Ausgestattet mit Qi2.2 und 10.000 mAh, lädt die Powerbank ein angeschlossenes MagSafe-iPhone besonders effektiv auf. Optional steht auch eine Version mit 5.000 mAh bereit sowie die Ostand Power Bank, die den Ostand-Ring integriert.

Torras PearlGo Power Bank

Mit zwei integrierten Kabeln und 10.000 mAh lassen sich bis zu zwei Geräte gleichzeitig aufladen. Ein Kabel ist direkt in die Powerbank integriert, während das andere als Trageschlaufe fungiert.