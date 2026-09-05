Apple testet Surround-Sound und Party-Modus für den HomePod

Apple wird nachgesagt, dass sie ihre Smart-Home-Sparte schon in Kürze aufwerten wollen. Doch nicht nur neue Hardware ist in der Pipeline, sondern auch neue Softwarefunktionen. Laut MacRumors soll Apple nämlich Surround-Sound und einen neuen Party-Modus testen.

Code-Hinweise zeigen, dass vier zusammengeschaltete HomePods für Surround-Sound sorgen sollen. Während die vorderen Lautsprecher eine links- und rechtsspezifische Klangverarbeitung nutzen, um die Position nah an Wänden zu kompensieren, erhalten die hinteren Lautsprecher eine omnidirektionale Klangbearbeitung, die den Raum hinter und um den Hörer herum ausfüllen soll. Darüber hinaus steht wohl auch eine dynamische Surround-Sound-Audiooptimierung bereit, die das Klangbild anhand von Filmen und Musik automatisch anpasst.

Gleichzeitig erwähnt Mark Gurman von Bloomberg, dass Apple an einem neuen, großen HomePod arbeitet, der aber wohl erst Anfang des nächsten Jahres erscheint. Dahingegen stehen ein HomePod mini sowie das HomePod unmittelbar bevor.

Das soll der Party-Modus können

Laut den gefundenen Codezeilen testet Apple zudem einen neuen Party-Modus, der den Klang des HomePods „in einen breiteren, raumfüllenderen Mix“ umwandelt. So lässt sich ein Raum gleichmäßiger beschallen, anstatt einen perfekten Hörplatz direkt von den Lautsprechern zu schaffen.

Ob und wann es die Party-Funktion auf den Markt schafft, ist unklar. Optimierungen und Neuerungen für die Heimkino-Funktion wären auf jeden Fall wünschenswert.