Ecovacs Winbot W3 Omni: Fensterputzroboter jetzt 200 Euro günstiger

Eine Sache ist klar: Ein paar kleinere Fenster hat man schnell per Hand gereinigt. Gerade bei größeren Fensterflächen kann ein Fensterputzroboter aber jede Menge Arbeit abnehmen. Das bisher beste Modell, das wir bisher ausprobiert haben, gibt es jetzt wieder zum Sonderpreis. Den Ecovacs Winbot W3 Omni bekommt ihr bis zu den Prime Deal Days in der kommenden Woche für 484 Euro statt regulär 699 Euro. Wir haben alle wichtigen Details für euch zusammengefasst.

Ein paar generelle Worte zu Fensterputzrobotern

Auf Amazon bekommt der Ecovacs Winbot W3 Omni derzeit „nur“ 3,8 Sterne und ist damit zum Teil schlechter bewertet als günstigere Modelle des Herstellers. Woran liegt das? Es gibt einige sehr kritische Bewertungen, die im Prinzip auf alle Geräte dieser Art zutreffen würden. Dabei habe ich vor allem zwei Kritikpunkte herausgelesen.

Es wird sich beispielsweise darüber beschwert, dass der Roboter nicht an der Unterseite eines Wintergartens arbeiten kann. Da müssen wir leider sagen: Das schafft kein Roboter. Der Ecovacs Winbot W3 Omni punktet aber unter anderem damit, dass er auf Scheiben (also auf einem Terrassendach) noch sehr gut arbeitet. Hier kommt er selbst mit komplett flachen Bedingungen zurecht, was nicht jeder Fensterputzroboter hinbekommt.

Der zweite Punkt sind eingetrocknete, hartnäckige Verschmutzungen. Da die Roboter nur einfach wischen und keinen großen mechanischen Druck ausüben, schaffen sie solche Stellen natürlich nicht. Sie können Fettflecken, Staub und andere leichte Verschmutzungen lösen. Ich sage deswegen: Der jährliche Grundputz inklusive der Rahmen muss weiterhin manuell erfolgen, für die einfachen Verschmutzungen dazwischen sind Roboter prima geeignet.

Das sind die Pluspunkte des Ecovacs Winbot W3 Omni

Bei der generellen Fensterreinigung erfindet der Ecovacs Winbot W3 Omni das Rad nicht neu. Er saugt sich an der Scheibe fest, sprüht Reinigungsmittel vor sich und fährt dann in geordneten Bahnen über die Scheibe. Das machen andere Roboter genau so.

Der große Unterschied ist die Basisstation. In dieser können die beiden mitgelieferten Wischpads nämlich abwechselnd gereinigt und befeuchtet werden. Während der Roboter an der Scheibe arbeitet, laufen in der Station die Vorbereitungen für die nächste Scheibe. Und das klappt wirklich ausgesprochen gut. Mittlerweile gibt es auch günstige Ersatzpads inklusive Rahmen von Drittanbietern, die die Folgekosten deutlich reduzieren. Ebenfalls praktisch: Da die Station über einen Akku verfügt, müsst ihr nicht immer eine freie Steckdose suchen. Zudem ist eine Bedienung komplett an der Station möglich, es wird nicht unbedingt eine App benötigt.

Während man Anfang des Jahres noch 649 bis 699 Euro für den Ecovacs Winbot W3 Omni bezahlen musste, ist er jetzt für 499 Euro zu haben. Mitbringen müsst ihr natürlich die passenden Fenster und bei der Reinigung auch etwas Zeit – könnt währenddessen aber anderen Aufgaben im Haushalt nachgehen.