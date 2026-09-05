Unterhaltung fürs Wochenende: Filme für 99 Cent ausleihen

Solltet ihr über ein Amazon Prime Abonnement verfügen, könnt ihr euch aktuell wieder günstige Filme sichern. Bei Prime Video steht eine große Auswahl an Titeln für jeweils 99 Cent zum Ausleihen bereit. Mit dabei sind auch einige interessante Filme, die erste dieses Jahr im Kino liefen.

Eines der Highlights ist sicherlich der Super Mario Galaxy Film, der mit einer Bewertung von 4,7 Sternen heraus sticht. Für alle Mario-Fans sicherlich eine echte Empfehlung. Und auch für alle kleinen und großen Detektive ist etwas dabei: Gleich mehrere Fälle der drei Fragezeichen stehen bereit. Unter anderem der Karpatenhund oder der neue Film Toteninsel.

Eine Sache haben alle Filme gemeinsam: Im Gegensatz zu den in Prime Video enthaltenen Filmen wird in die bezahlten und ausgeliehenen Filme keine Werbung integriert. Einem gemütlichen Kinoabend steht damit nichts im Wege. Am besten stöbert ihr auf der Aktionsseite selbst…

So funktioniert der 99-Cent-Filmabend bei Amazon

Wie gewohnt gelten die bekannten Regeln: Für kurze Zeit könnt ihr ausgewählte Filme für nur 99 Cent ausleihen. Ihr müsst die Filme jedoch nicht sofort nach dem Leihen anschauen – dafür habt ihr 30 Tage Zeit. Sobald ihr jedoch mit dem Film beginnt, bleiben euch 48 Stunden, um ihn fertig zu schauen. Danach wird der Zugriff automatisch beendet. Diese Regelung ist bei den meisten Streaming-Diensten ähnlich. Wichtig: Das Angebot gilt ausschließlich für Amazon Prime-Mitglieder.

Das Ausleihen ist einfach: Loggt euch in euren Amazon-Account ein und wählt den gewünschten Film über euren bevorzugten Browser. Anschließend könnt ihr den Film auf einer Vielzahl von Geräten abspielen, darunter Kindle Fire HD, iPad, iPhone, Android-Geräte, PS3, PS4, PS5, Xbox-Konsolen, Wii und Wii U, Smart-TVs, Blu-ray-Player sowie PCs und Macs. Auch Fire TV und Fire TV Stick werden unterstützt. Außerdem ist Prime Video inzwischen ab der dritten Generation auch für Apple TVs verfügbar, was die Nutzung noch bequemer macht.