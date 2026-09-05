Anker SOLIX S2000: 2 kWh-Powerstation liefert bis zu 24 Stunden Notstrom

Mit der SOLIX S2000 bringt Anker eine neue Powerstation auf den europäischen Markt, die sich gleichermaßen für Notstrom zu Hause und für den mobilen Einsatz eignen soll. Der Energiespeicher bietet 2 kWh Kapazität und liefert bis zu 1.500 Watt Dauerleistung, kurzfristig sind sogar 3.000 Watt möglich. Damit richtet sich das Gerät weniger an Nutzer und Nutzerinnen, die ganze Haushalte mit Hochleistungsgeräten versorgen wollen, sondern eher an diejenigen, die Kühlschrank, Router, Beleuchtung, Computer oder andere wichtige Geräte auch bei einem Stromausfall weiterbetreiben möchten.

Spannend wird die S2000 vor allem beim Thema Laufzeit, denn Anker setzt dafür auf die sogenannte OptiSave-Technologie, die Energieverluste bei der Umwandlung reduzieren und den Stromverbrauch des Systems selbst möglichst niedrig halten soll. Bei aktiviertem AC-Ausgang liegt der Eigenverbrauch laut Hersteller bei lediglich 10 Watt, bei deaktivierten Ausgängen sind es 2 Watt. Bei einer konstanten Last von 100 Watt soll die Effizienz zudem bei über 86 Prozent liegen. Unter entsprechenden Bedingungen soll die 2-kWh-Powerstation dadurch bis zu 24 Stunden Energie liefern können. Diese Laufzeit wurde laut Anker vom TÜV SÜD bestätigt.

Trotz des vergleichsweise großen Energiespeichers bleibt die S2000 relativ kompakt. Das Gerät misst 208 × 282 × 323 Millimeter und bringt 16,2 Kilogramm auf die Waage. Durch das Hochkant-Design soll sie wenig Stellfläche benötigen und lässt sich dank eines seitlichen Griffs auch transportieren. Insgesamt stehen acht Anschlüsse, darunter zweimal USB-C (1x 15W, 1x 100W), USB-A mit 12W und zwei AC-Ausgänge zur Verfügung. Bei einer Last von weniger als 600 Watt arbeitet die Powerstation laut Anker mit rund 30 Dezibel und bleibt damit vergleichsweise leise, was vor allem beim Einsatz im Wohnmobil oder innerhalb eines Hauses von Vorteil ist.

Sechs Wege, den Akku wieder aufzuladen

Beim Akku setzt Anker auf Lithium-Eisenphosphat-Technologie (LFP). Die verwendeten Zellen sollen 6.000 Ladezyklen schaffen, bevor die Restkapazität auf 80 Prozent sinkt. Bei einem passenden Nutzungsprofil entspricht das laut Hersteller einer Lebensdauer von bis zu 15 Jahren. Für zusätzliche Sicherheit bei empfindlicher Elektronik ist eine USV-Funktion integriert: Sie soll bei einem Stromausfall innerhalb von weniger als 10 Millisekunden umschalten und damit beispielsweise Router, Computer oder CPAP-Geräte ohne längere Unterbrechung weiter mit Strom versorgen.

Auch beim Laden zeigt sich die S2000 flexibel. Sie kann unter anderem über eine normale Steckdose, Solarmodule, einen Generator, ein Lichtmaschinen-Ladegerät oder eine Kfz-Steckdose mit Energie versorgt werden. Über das Stromnetz sind regulär 1.150 Watt Ladeleistung möglich, im UltraFast-Modus bis zu 1.600 Watt. Per Solar lassen sich bis zu 400 Watt einspeisen. Für energiehungrige Verbraucher wie Heizlüfter oder Klimaanlagen ist die Powerstation dagegen ausdrücklich nicht gedacht. Ihr Einsatzgebiet liegt vielmehr bei Geräten mit moderatem Verbrauch, die im Notfall möglichst lange weiterlaufen sollen.

Die Anker SOLIX S2000 ist in Europa und Großbritannien vom 4. bis 27. September 2026 zum Aktionspreis auf der Anker-Website vorbestellbar, der Startpreis liegt bei 699,99 Euro. Frühbucher erhalten unter anderem eine 30-tägige Preisgarantie, einen kostenlosen Campingstuhl beim Kauf sowie die Chance auf einen garantierten Gewinn. Zusätzlich verspricht Anker doppelte Treuepunkte nach dem Marktstart.