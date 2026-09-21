So kam Apple auf die Idee für das iPhone Duo

Wie entsteht eigentlich ein faltbares iPhone? Genau dieser Frage sind John Ternus, Molly Anderson und Steve Lemay in einem aktuellen GQ-Interview nachgegangen. Der Apple-Chef, die Vizepräsidentin für Industriedesign und der Vizepräsident für Human Interface Design gewährten dabei ungewöhnlich tiefe Einblicke in die Entstehungsgeschichte des iPhone Duo und verrieten nebenbei, welche Alltagsgegenstände als gedankliche Vorlage dienten.

Das Notizbuch als Ideengeber

Laut Anderson stand am Anfang der Entwicklung eine ganz simple Beobachtung: Fast jeder Mensch kennt das Gefühl, ein klassisches Notizbuch in der Tasche zu tragen. Genau dieses vertraute Handling wollte das Team auf ein Smartphone übertragen, das aufgeklappt spürbar mehr Fläche bietet, zusammengeklappt aber weiterhin angenehm handlich bleibt. Die Herausforderung bestand also darin, Kompaktheit und zusätzlichen Raum unter einen Hut zu bringen, ohne dass sich das Gerät sperrig oder unpraktisch anfühlt.

Auch bei den Abmessungen orientierte sich Apple an Bekanntem: Die Proportionen des iPhone Duo folgen dem internationalen A-Papierformat. Dadurch bleibt das Verhältnis von Breite zu Höhe konstant – egal, ob das Gerät geöffnet oder geschlossen ist. Ein cleverer Kniff, der dem Nutzer ein durchgängig stimmiges Handgefühl vermitteln soll.

Scharnier und Proportionen nach Maß

Ein zentrales technisches Element blieb dabei natürlich das Scharnier. Anderson beschrieb, wie intensiv das Team am sogenannten Drehmomentprofil gefeilt hat: Das Öffnen soll leichtgängig gelingen, gleichzeitig aber ab einem gewissen Punkt so viel Widerstand entstehen, dass das Gerät zuverlässig flach liegen bleibt, statt zurückzuklappen. Diese Feinabstimmung war offenbar einer der aufwendigeren Entwicklungsschritte, da mechanische Präzision und alltagstaugliche Bedienung hier eng zusammenhängen.

Eine Oberfläche, zwei Displays

Software-seitig verfolgte Lemay ein klares Ziel: Das Aufklappen sollte sich anfühlen, als würde das bereits in der Hand gehaltene Gerät einfach größer werden – und eben nicht wie der Wechsel zu einem komplett anderen Produkt. Deshalb legte das Team großen Wert darauf, dass Bedienelemente ihre Position und Wiedererkennbarkeit behalten. Wer das Duo aufklappt, soll also nicht erst wieder nach gewohnten Schaltflächen suchen müssen. Passend dazu wurde auch die Übergangsanimation entsprechend choreografiert: Das innere Display wirkt dabei so, als würde es förmlich unter dem äußeren Bildschirm hervorwachsen.

Wichtig war dem Team laut eigener Aussage vor allem eines: Das Duo sollte sich als einheitliches Produkt anfühlen und nicht wie zwei Geräte, die notdürftig zusammengeschustert wurden. Als gestalterische Vorbilder nannte Lemay dabei ausdrücklich den Mac, ergänzt um Einflüsse von iPad und klassischem iPhone. Er selbst bezeichnete das Endergebnis scherzhaft als eine Art „Best-of“ dieser drei Produktwelten.

Was noch kommen könnte

Spannend wird es auch mit Blick auf die Zukunft, denn auf die Frage, wie sich das iPhone Duo nach dem Marktstart weiterentwickeln könnte, zeigte sich Lemay überzeugt, dass externe Entwickler Nutzungsszenarien entdecken werden, an die das Apple-Team selbst noch gar nicht gedacht hat. Manche dieser Ideen könnten seiner Einschätzung nach sogar über das einzelne Produkt hinauswirken und die gesamte Foldable-Branche prägen.

Wer das neue Gerät selbst ausprobieren möchte, muss sich nicht mehr allzu lange gedulden: Vorbestellungen für das iPhone Duo starten am 16. Oktober, der offizielle Verkauf beginnt am 23. Oktober.