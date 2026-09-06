Highlights der Woche: Nach der IFA ist vor der Apple-Keynote

Diese Woche stand voll und ganz im Zeichen der IFA in Berlin. Die Internationale Funkausstellung zieht jedes Jahr Journalisten, Blogger, YouTuber, Influencer, Fachbesucher und mehr an, die sich vor Ort die neuste Technik ansehen können. Die IFA öffnet ihre Tore aber auch für Besucher und Besucherinnen, die sich in den zahlreichen Hallen die Produkte nicht nur ansehen, sondern sie direkt ausprobieren können.

Ich bin tatsächlich froh, dass die IFA wieder vorbei ist. Allerdings liebe ich sie trotzdem. Nicht nur die neuen Produkte sind spannend, sondern auch die Begegnungen. Die IFA ist ein zentraler Ort, an dem sich die oben genannte Zielgruppe trifft. Und das macht Spaß. Leute, mit denen man sonst nur per E-Mail oder Telefon kommuniziert, bekommen ein Gesicht. Befreundete Blogger, YouTuber und mehr sieht man im Jahr auch nur auf Events oder auf Messen. Der Austausch ist einfach wunderbar, da alle für das gleiche Thema brennen.

Für uns ist die IFA ziemlich anstrengend. Wir sind ein kleines Team und da die ersten Termine schon am Mittwoch starten, müssen wir immer jonglieren, um die entsprechenden News zu posten und vor Ort zu sein. Ich glaube, das ist uns dieses Jahr gut gelungen, was auch daran gelegen hat, dass Mel uns tatkräftig aus dem Back-Office unterstützt hat, während wir unsere 10.000 bis 20.000 Schritte auf der Messe gesammelt haben.

Neben der Berichterstattung hier im Blog können wir euch unsere weiteren Kanäle empfehlen. Auf YouTube haben wir zum Beispiel schon mehrere Videos zu den neuen Hue-Produkten veröffentlicht. Dort könnt ihr auch sehen, wie solch ein Event abseits der Messe aussieht. Weitere Videos folgen in den nächsten Tagen, auch zu anderen Themen.

Darüber hinaus haltet gerne unsere Social-Media-Kanäle im Blick. Auf Instagram und TikTok findet ihr Kurzvideos, unter anderem zu den Neuheiten von Roborock und Baseus. Da ich noch genügend Material habe, folgen in den nächsten Tagen noch weitere Videos.

Nach der IFA ist vor der Apple-Keynote

Der September startet furios: Nachdem die IFA vorbei ist, geht es schon in wenigen Tagen spannend weiter, denn Apples große iPhone-Keynote steht an. Wir alle freuen uns wohl auf das erste faltbare iPhone von Apple, das wohl iPhone Ultra oder doch iPhone Duo heißt? Dahingegen fällt das Upgrade beim iPhone 18 Pro wohl eher klein aus.

Ich selbst konnte das iPhone Ultra schon anfassen, allerdings nur als Dummy-Modell. Mir gefällt der Formfaktor, allerdings ist es immer noch fraglich, ob das faltbare iPhone zum Marktstart auch bei uns erhältlich sein wird. Möglicherweise müssen wir Wartezeit einplanen. In der Keynote am Mittwoch klärt Apple auf und ich hoffe insgeheim, dass das Ultra auch zeitnah in Deutschland startet.

Unsere neusten Videos

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Neu im Hueblog

Während das Video zu den Hue-Neuheiten schon im Artikel eingebunden ist, bekommt ihr die volle Ladung Hue hier: