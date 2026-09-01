FRITZ! zeigt auf der IFA 2026 komplett neue Router-Generation

Zur anstehenden IFA 2026 stellt FRITZ! neue Router vor. Mit der FRITZ!Box DSL/Fiber 7-90 präsentiert der Hersteller den Auftakt einer komplett neuen Produktgeneration, die auf Minimalismus getrimmt ist. Statt zahlreiche Knöpfe gibt es nur noch eine einzige Taste sowie eine LED. Für sein schlichtes, aber durchdachtes Design wurde das Modell sogar für den German Design Award nominiert.

Das kann die FRITZ!Box DSL/Fiber 7-90

Sämtliche Kabel verschwinden dank eines cleveren, unsichtbaren Kabelmanagements komplett aus dem Sichtfeld: geordnet, geschützt und ohne den minimalistischen Look zu stören. Technisch bietet das neue Flaggschiff die modernste Technik: Sowohl Glasfaser- (GPON/AON) als auch DSL-Anschlüsse werden unterstützt, dazu kommt ultraschnelles Triband Wi-Fi 7 mit bis zu 12,2 GBit/s sowie Multi-Gigabit-Anschlüsse für WAN und LAN. Als Smart-Home-Zentrale beherrscht die Box zudem sowohl DECT als auch Zigbee, ergänzt durch umfangreiche Telefonie- und VPN-Funktionen.

Die Features der FRITZ!Box 5630 XGS

Neben dem neuen Flaggschiff ergänzt die FRITZ!Box 5630 XGS das Wi-Fi-7-Lineup für Glasfaseranschlüsse und dient als günstigeres Basismodell für XGS-PON-Leitungen mit bis zu 10 GBit/s. Wer hingegen einen GPON- oder AON-Anschluss besitzt, kann weiterhin auf die bewährten Modelle 5690 Pro, 5690 sowie die kompakte 5630 zurückgreifen.

Mit Mobilfunk: Die FRITZ!Box 6835 5G

Für Regionen mit schwachem Festnetz zeigt FRITZ! außerdem die 6835 5G, die 5G-Mobilfunk mit Wi-Fi 7 kombiniert und dabei bis zu 2 GBit/s über Mobilfunk sowie 3,5 GBit/s per WLAN ermöglicht. Dank USB-C-Stromversorgung lässt sie sich sogar per Powerbank betreiben und eignet sich zusätzlich als Ausfallschutz für andere FRITZ!Boxen.

FRITZ!Repeater 6700 mit vier Frequenzbändern

Auch beim Mesh-WLAN legt FRITZ! nach: Der neue Repeater 6700 Pro nutzt gleich vier Frequenzbänder gleichzeitig und schafft dadurch Datenraten von bis zu 18 GBit/s.

Das bringt FRITZ!OS 8.50

Mit FRITZ!OS 8.50 kommen zudem DNS-Filterung, automatische Traffic-Priorisierung sowie ein vereinfachter Modus fürs FRITZ!Fon inklusive automatisierter Notrufe. Die MyFRITZ!-App erhält einen intelligenten Smart Check, der WLAN-Probleme selbstständig erkennt und Lösungsvorschläge liefert. Neu ist außerdem eine Matter-Bridge in der 5690 Pro, die FRITZ!-Smart-Home-Geräte nahtlos mit Apple Home, Google Home oder Amazon Alexa verbindet.

Neue Smart-Home-Hardware folgt im Herbst

Passend zur Heizperiode bringt FRITZ! im Oktober zudem die smarte Steckdose Smart Energy 201 sowie später den Heizkörperregler Smart Thermo 303, der auch an schwer zugänglichen Ventilen zum Einsatz kommen soll.