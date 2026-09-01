Ikea Liljebagge: Günstiges Heizkörper-Thermostat mit Matter over Thread

Und schwupps, wir haben schon wieder September. Das heißt auch: Langsam aber sicher müssen wir uns wieder mit dem Thema Heizen auseinandersetzen. Spätestens im Oktober dürfte es zumindest abends und morgens wieder ordentlich frisch werden. Pünktlich zum Start in die Saison kündigt sich mit Ikea Liljebagge ein neues Heizkörper-Thermostat mit Matter an.

Diese Produktkategorie ist ja längst nicht neu, seit Jahren versorgen uns Hersteller wie Tado oder Eve Home mit den passenden Steuerungseinheiten für klassische Heizkörper-Thermostate an der Wand. Beide Hersteller setzen seit Jahren auf Matter over Thread, lassen sich ihre Hardware aber teuer bezahlen. Preise von weit über 50 Euro sind keine Seltenheit.

Genau das wird beim schwedischen Möbelhaus anders aussehen. Das smarte Heizkörper-Thermostat Ikea Liljebagge ist bereits im schwedischen Online-Shop gelistet und kostet dort 199 Kronen. Umgerechnet sind das weniger als 20 Euro. Das ist, kurz gesagt, ein echter Knallerpreis.

Ikea-Thermostat läuft mit AA-Batterien und hat ein kleines Display

Was das Produkt selbst angeht, gibt es beim Ikea-Thermostat wenig Überraschungen. Liljebagge wird ganz gewöhnlich am Ventil festgeschraubt und kalibriert sich automatisch. Für die Stromversorgung setzt Ikea auf herkömmliche AA-Batterien oder alternativ natürlich passende Akkus. Damit wird eine Laufzeit von rund eineinhalb Jahren erreicht.

Die Bedienung erfolgt über zwei Tasten am Thermostat. Sobald man die Temperatur verstellt, wird auch die digitale Temperaturanzeige aktiv. Eingestellt wird die Temperatur in 0,5-Grad-Schritten. Es soll auch eine kleine farbige LED geben, die den aktuellen Betriebszustand zeigt: Orange bedeutet „aufheizen“, Blau bedeutet „abkühlen“.

Dank Matter over Thread habt ihr in Sachen Steuerung natürlich die freie Auswahl. Ihr könnt einen Thread Border Router mit einer App eurer Wahl verwenden, also beispielsweise einen Apple TV und die Apple Home App oder einen Dirigera-Hub mit der Ikea-App.