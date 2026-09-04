Apple bastelt offenbar weiter an der nächsten Generation seiner Profi-Laptops, und diesmal geht es um mehr als nur ein neues Display. Laut aktuellen Insider-Informationen sollen die künftigen MacBook-Pro-Modelle bereits Anfang 2027 mit OLED-Bildschirmen ausgestattet werden. Spannend wird es jedoch bei einem ganz anderen Detail, das der Marktforscher David Hsieh von Omdia ins Spiel gebracht hat: Er rechnet damit, dass Apple erstmals eine Variante mit M5-Ultra-Chip anbieten könnte.

MacBook Ultra als neuer Name?

Interessant dabei ist, dass die betroffenen Geräte möglicherweise gar nicht mehr unter dem bekannten Namen „MacBook Pro“ firmieren, sondern stattdessen als „MacBook Ultra“ vermarktet werden. Sollte sich das bewahrheiten, wäre eine Ultra-Chip-Option zumindest naheliegend, schließlich würde der Name dann auch inhaltlich Sinn ergeben.

Trotzdem ist Vorsicht geboten, bevor man sich zu sehr auf diese Spekulation einlässt. Bislang hat nämlich noch kein einziges MacBook einen Ultra-Chip verbaut bekommen, und auch ein früherer Bericht von Bloomberg-Journalist Mark Gurman zeichnete ein anderes Bild: Er sprach lediglich von M5-Pro- und M5-Max-Varianten, ohne die Ultra-Option überhaupt zu erwähnen.

Ob sich also am Ende die Prognose von Omdia oder die zurückhaltendere Einschätzung von Gurman durchsetzt, bleibt vorerst offen. Fest steht nur: Bis zur angeblichen Vorstellung Anfang 2027 dürfte noch reichlich Gesprächsstoff nachkommen.