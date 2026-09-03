Teufel IKONIO: 650 Watt und ordentlich Bass auf kleinstem Raum

Mit dem IKONIO bringt Teufel ein neues Topmodell seiner HOME-Serie an den Start. Der kompakte WLAN-Lautsprecher soll dabei mehr sein als nur eine weitere Streaming-Box: Teufel kombiniert moderne Netzwerkfunktionen mit einer HiFi-orientierten Konstruktion und erstaunlich viel Leistung. 650 Watt RMS, acht Treiber und ein geschlossenes Gehäuse sollen dafür sorgen, dass aus gerade einmal 30 × 30 Zentimetern Grundfläche ein ausgewachsener Klang entsteht.

Herzstück des IKONIO sind zwei gegenüberliegend angeordnete 200 mm-Tieftöner. Die sogenannte Force-Balancing-Bauweise soll Gehäuseschwingungen reduzieren und gleichzeitig für kräftigen, kontrollierten Bass sorgen. Laut Teufel reicht der Frequenzgang bis hinunter auf 19 Hz bei -6 dB. Insgesamt arbeitet der IKONIO als 3-Wege-Aktivsystem mit drei Hochtönern, drei Mitteltönern und zwei Subwoofern, die von acht separaten Verstärkerkanälen angetrieben werden. Maximal sind bis zu 2.500 Watt Peak-Leistung und 118 dB Peak SPL möglich.

Auch als kabelloses Stereo-Duo nutzbar

Beim Raumklang setzt Teufel auf die hauseigene Dynamore-Ultra-Technologie. Sie kann den Schall gezielt über mehrere Seiten abstrahlen und soll einen einzelnen Lautsprecher deutlich breiter und räumlicher klingen lassen. Dafür stehen drei Modi zur Verfügung: Im Immersive-Modus entsteht eine besonders breite Klangbühne, während der Omnidirectional-Modus den Raum möglichst gleichmäßig in alle Richtungen beschallt. Wer es klassischer mag, deaktiviert Dynamore Ultra im Mono-Modus und erhält eine stärker nach vorne gerichtete Wiedergabe.

Wer noch mehr Stereobreite möchte, kann zwei IKONIO miteinander koppeln. Im Wireless-Stereo-Betrieb übernimmt jeweils ein Lautsprecher den linken beziehungsweise rechten Kanal. Damit soll eine besonders präzise Bühnenabbildung entstehen; gleichzeitig steigt der maximale Pegel laut Teufel auf 124 dB Peak SPL. Der Ansatz macht den IKONIO damit interessant für Nutzer und Nutzerinnen, die keine klassische HiFi-Anlage mit mehreren Einzelkomponenten aufbauen möchten.

Streaming von fast überall

Auch bei den Anschlüssen zeigt sich der IKONIO vielseitig, denn Musik lässt sich unter anderem über AirPlay 2, Google Cast, Spotify Connect, TIDAL Connect, TuneIn und Bluetooth 5.1 zuspielen. Zusätzlich stehen ein Cinch-Line-In und ein optischer Eingang zur Verfügung. Gesteuert wird der Lautsprecher entweder über ein Touch-Bedienfeld mit Näherungssensor oder über die kostenlos im App Store erhältliche Teufel Home-App (App Store-Link). Das Gehäuse ist zudem passiv gekühlt und kommt ohne Lüfter aus.

Trotz der kompakten Abmessungen bringt der IKONIO 17,4 Kilogramm auf die Waage. Das Gehäuse misst 30 × 38 × 30 Zentimeter und kann wahlweise mit oder ohne abnehmbare Stoffabdeckungen genutzt werden. Für eine freiere Aufstellung bietet Teufel optional einen passenden K&M-Standfuß an. Erhältlich ist der IKONIO ab sofort in Schwarz oder Weiß für 1.199,99 Euro im Teufel Online-Shop und in den Teufel Stores. Ein Stereobundle mit zwei Lautsprechern ist ebenfalls erhältlich, hier beträgt der Kaufpreis 2.279,99 Euro.