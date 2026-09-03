Dyson: Fünf neue Haushaltsgeräte auf der IFA 2026 vorgestellt

Nicht nur meine beiden Kollegen Freddy und Fabian sind in diesen Tagen auf der IFA 2026 in Berlin zugegen, um sich die neuesten technischen Gerätschaften diverser Hersteller anzusehen. Auch das bekannte Unternehmen Dyson hat sich seinen Platz auf der Messe reserviert und zeigt dort einige Produktneuheiten, die wir euch nachfolgend vorstellen wollen.

Eine Neuerscheinung hat es vorab bereits in unsere Berichterstattung geschafft, nämlich die Dyson CameraJet, eine Zahnbürste mit integrierter KI-Kamera. Diese soll nicht nur für blendend weiße, gepflegte Zähne sorgen, sondern reinigt auch automatisch die Zahnzwischenräume. Zum Schnäppchenpreis von 479 Euro ist das ungewöhnliche Mundpflege-Produkt ab sofort im Webshop von Dyson vorbestellbar.

Dyson R1 Nurovi Dry & R2 Nurovi Wash+Dry: Zwei Saug- und Wischroboter

Mit dem Dyson R1 Nurovi Dry und dem R2 Nurovi Wash+Dry bringt Dyson zwei neue Saugroboter an den Start. Dafür setzen die Geräte unter anderem auf speziell geformte Reuleaux-Dreieck-Pads, die bis an Kanten und in Ecken reinigen. Ausfahrbare Seitenbürsten mit Anti-Tangle-Technik sollen außerdem Haare und Tierhaare zuverlässig aufnehmen, ohne sich dabei zu verheddern. Herzstück der Reinigung ist das neue Dyson Twin-Capture-System, das groben Schmutz zunächst aufnimmt und anschließend auch feinen, festsitzenden Staub löst.

Damit die Reinigung möglichst automatisch funktioniert, erkennen akustische Piezo-Sensoren und eine Bodenerkennungstechnologie sowohl die Staubmenge als auch den jeweiligen Bodenbelag in Echtzeit. Saugkraft und Reinigungsverhalten lassen sich dadurch automatisch an die Situation anpassen, egal ob Teppich oder Hartboden. Nach getaner Arbeit kümmert sich die beutellose Zyklon-Ladestation um den Rest: Sie entleert und reinigt den Roboter, befüllt ihn wieder und lädt ihn anschließend für den nächsten Einsatz auf. Der Dyson R1 Nurovi Dry ist ab Ende 2026 zu einem Preis von 549 Euro verfügbar, der Dyson R2 Nurovi Wash+Dry zum gleichen Zeitraum für 849 Euro.

Dyson R3 Nurovi Spot+Scrub: Schmutzerkennung per UV-Licht und KI

Dyson hat mit dem R3 Nurovi Spot+Scrub UV einen neuen Saug-Wischroboter vorgestellt, der Verschmutzungen mit Hilfe von UV-Licht und KI-Bilderkennung erkennen soll. Laut Hersteller kann das System nahezu 200 Arten von Flecken und Haushaltsobjekten identifizieren und die Reinigung gezielt fortsetzen, bis erkannte Verschmutzungen entfernt sind.

Für die Nassreinigung nutzt der Roboter eine selbstreinigende Mikrofaserwalze. Ein 12-Punkt-System versorgt sie kontinuierlich mit bis zu 70°C heißem Wasser. Die Walze kann zudem um bis zu 40 mm ausgefahren werden, um näher an Kanten zu reinigen. Für die Trockenreinigung steht ein Motor mit 30.000 Pa Saugkraft bereit. Die zugehörige Zyklon-Ladestation übernimmt anschließend automatisch das Entleeren, Reinigen und Aufladen des Roboters. Der Dyson R3 Nurovi Spot+Scrub UV ist ab Frühjahr 2027 zum Preis von 1.199 Euro in Deutschland erhältlich.

Dyson HushJet: Neue Luftreiniger-Serie

Luftreiniger müssen nicht länger wie stille Staubsauger in der Ecke stehen, denn Dyson bringt mit der neuen HushJet Range drei Modelle an den Start, die vor allem eines können sollen: Gereinigte Luft kraftvoll und möglichst leise durch den Raum bewegen. Herzstück ist die neue HushJet-Düse, deren sternförmige Lamellen den Luftstrom gezielt formen und weit in den Raum tragen. Laut Dyson entfernt die Range dabei 99,99 Prozent der Schadstoffe bis hinunter zu 0,01 Mikron.

Besonders ambitioniert ist das Modell mit dem langen Namen HushJet Big+Quiet Cool Pure+Formaldehyde: Er soll bis zu 250 Liter Luft pro Sekunde reinigen. Seine verstellbare Düse kann die gereinigte Luft entweder weit nach vorne für Reinigung und Kühlung oder nach oben für reine Luftreinigung lenken. Gleichzeitig soll die HushJet Silencer-Technologie den Geräuschpegel niedrig halten. Dyson verfolgt damit einen interessanten Ansatz: Nicht einfach mehr Luft durch das Gerät jagen, sondern den Luftstrom so optimieren, dass die gereinigte Luft möglichst effektiv im gesamten Raum ankommt. Die drei Modelle der neuen HushJet-Serie sollen ab Anfang 2027 zu Preisen ab 599 Euro im Handel erhältlich sein.

Dyson W1 PencilWash: Schlanker Nass- und Trockensauger

Dyson bringt mit dem W1 PencilWash auch einen besonders schlanken Nass- und Trockensauger an den Start. Mit gerade einmal 2,4 Kilogramm Gewicht, einem 38 Millimeter dünnen Griff und einer Arbeitshöhe von nur 75 Millimetern soll das Gerät vor allem dort punkten, wo herkömmliche Bodenreiniger an ihre Grenzen kommen, nämlich unter niedrigen Möbeln. Das neue Reinigungskopf-System trennt nasse und trockene Verschmutzungen hygienisch voneinander und macht die Entsorgung dadurch deutlich unkomplizierter.

Auch technisch hat Dyson nachgelegt, denn das filterfreie System verarbeitet trockene und nasse Verschmutzungen, ohne dass ein klassischer Filter gereinigt oder ausgetauscht werden muss. Dies soll laut Hersteller die Wartung reduzieren und die Leistung konstant halten. Für Haare kommt eine überarbeitete 84k-Hybridwalze mit Anti-Tangle-Technologie zum Einsatz, die für eine bessere Aufnahme und einen glänzenden, trockenen Boden sorgen soll. Der Dyson W1 PencilWash wird in Kürze zum Preis von 349 Euro im Dyson-Webshop erhältlich sein.

Dyson Big Ball Konical: Klassiker mit Laserblick

Dyson schickt darüber hinaus den klassischen Big Ball-Staubsauger in eine neue Generation: Der Dyson Big Ball Konical kombiniert das bekannte Ball-Design mit aktueller Reinigungstechnik. Herzstück ist die neue Konical-Bodendüse, die mit einem laserähnlichen grünen Licht selbst feine, mit bloßem Auge kaum sichtbare Staubpartikel auf dem Boden hervorhebt. Gleichzeitig soll ein Dual-Cone-Entwirrsystem lange Haare gezielt zu den Rändern der Düse führen und anschließend in den Staubbehälter befördern. Im Inneren arbeitet Dysons Radial Root Cyclone-Technologie mit 36 oszillierenden Zyklonen, die mikroskopisch kleine Staubpartikel und Allergene aus der angesaugten Luft herausfiltern.

Auch optisch setzt Dyson auf Nostalgie: Das neue Modell kommt im markanten Harlekin-Farbschema und erinnert damit an den DC01 De Stijl, Dysons ersten beutellosen Staubsauger mit Dual-Cyclone-Technologie. Beim Gehäuse bleibt es dagegen beim bewährten Ball-Konzept: Der Staubsauger soll sich wendig um Ecken bewegen und nach einem Umkippen selbstständig wieder aufrichten. Der Dyson Big Ball Konical soll ab November 2026 für 449 Euro bei Dyson erhältlich sein.