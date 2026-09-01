Dyson CameraJet: Zahnbürste mit KI-Kamera für 479 Euro

Ihr wart bisher der festen Überzeugung, dass ihr bereits alles gesehen habt? Bisher vielleicht schon. Aber das, was der bekannte britische Staubsaugerhersteller jetzt präsentiert, habt ihr mit Sicherheit nicht erwartet: Eine Zahnbürste mit KI-Kamera zur automatischen Zahnzwischenraumreinigung. Das neue Produkt hört auf den Namen Dyson CameraJet und kostet 479 Euro. Bestellungen sollen ab sofort auf der Webseite von Dyson möglich sein.

Bei einer Sache stimme ich dem Dyson-Gründer auf jeden Fall zu: „Die Verwendung von Zahnseide ist mühsam und zeitaufwendig. Nur wenige von uns tun es, obwohl wir wissen, dass wir es sollten“, sagt James Dyson über die Beweggründe zur Erfindung seiner neuen Zahnbürste. „Wir wollten drei grundlegende Probleme lösen: diese Zwischenräume sichtbar machen, Plaque entfernen und die Reinigungsleistung beim Zähneputzen verbessern.“

So schießt der Dyson CameraJet den Plaque weg

Und wie genau reinigt die Dyson CameraJet Zahnbürste die Zahnzwischenräume? Das könnte spektakulärer nicht sein. Dyson erklärt das in einer Pressemitteilung wie folgt:

Die 100k-Pixel-Makroobjektivkamera arbeitet mit Gap Optical Targeting, dem KI-Algorithmus von Dyson. Der Algorithmus analysiert 28 Live-Bilder pro Sekunde, um Zahnzwischenräume in Echtzeit zu erkennen, zu verfolgen und vorherzusagen. Innerhalb von 100 Millisekunden nach der Erkennung steuert die Zahnbürste den Zwischenraum gezielt an und löst einen konischen Strahl Mundspülung aus.

Ich fasse das noch einmal kurz zusammen: Während ihr die elektrische Zahnbürste durch euren Mund bewegt, erkennt diese eure Zahnzwischenräume und schießt automatisch einen Wasserstrahl hindurch, um Plaque und andere Ablagerungen zu entfernen. Das klingt wirklich appgefahren.

Das ist aber noch längst nicht alles. Im Gegensatz zu klassischen Systemen zur Zahnzwischenraumreinigung soll der Dyson CameraJet selbst waagerecht oder über Kopf gehalten funktionieren. „Der Anti-Schwerkraft-Behälter sorgt dafür, dass bei jedem Auslösen des Präzisionsstrahls Mundspülung gleichmäßig abgegeben wird“, schreibt Dyson.

Abgerundet wird die ganze Geschichte durch eine Ladestation. Diese lädt den Dyson CameraJet nicht nur auf, sondern füllt die Zahnbürste innerhalb weniger Sekunden mit neuer Mundspülung. Ebenfalls mitgeliefert wird ein Reiseetui. Zudem könnt ihr die Zahnbürste per WLAN und Bluetooth mit eurem iPhone verbinden und in der MyDyson-App eine Live-Ansicht eurer Zähne ansehen. Dyson betont dabei, dass keine Aufnahmen aufgezeichnet oder gespeichert werden.