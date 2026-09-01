Ab heute beginnt bei Apple eine neue Ära, denn nach 15 Jahren hat Tim Cook seinen Posten als Apple-Chef geräumt und an den neuen Apple-CEO John Ternus übergeben. Doch intern geht der Umbau weiter, denn viele langjährige Mitarbeiter stehen kurz vor der Rente. Auch der 66-jährige Phil Schiller tritt jetzt kürzer und macht offenbar einen weiteren Schritt in Richtung Ruhestand.

Laut Bloomberg wird Schiller künftig die Leitung für den App Store als auch für Apple Events abgeben. Er verlässt Apple nicht, schränkt seinen Aufgabenbereich selbst ein und arbeitet an nicht näher genannten Projekten mit.

Schon 2020 hat Schiller seine Rolle bei Apple gekürzt. Damals als Marketingchef tätig, ist er vor gut sechs Jahren von seinem Posten zurückgetreten, um mehr Zeit für Familie, Freunde und persönliche Projekte zu haben. Als „Apple Fellow“ hat er sich dann dem App Store sowie der Planung und Durchführung der Apple Events gewidmet, doch der eigentliche Plan, mehr Zeit für die Familie zu haben, ging wohl nicht auf. Laut Wall Street Journal soll Schiller fast 80 Stunden pro Woche arbeiten. Gut möglich, dass der Plan für mehr Freizeit erst jetzt aufgeht.

Das sind die neuen Gesichter

Die Leitung des App Stores führt künftig Eddy Cue, der unter Ternus‘ Führung mehr Verantwortung übernehmen soll. Carson Oliver, der schon lange zum App-Store-Team gehört, wird den täglichen Betrieb leiten. Das Apple-Event-Team übernimmt Schillers Stellvertreterin Nola Weinstein.