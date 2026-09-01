JBL Cove: Neue WLAN-Lautsprecher mit AirPlay 2 und Alexa+

JBL erweitert das eigene Audio-Sortiment um gleich drei smarte WLAN-Lautsprecher. Die JBL-Cove-Reihe besteht aus den Speakern M1, P1 und X1, die aufsteigend größer und besser werden. Das neue System zielt auf hochwertiges Multiroom-Audio in den eigenen vier Wänden ab und steht ab Oktober zum Kauf bereit.

JBL Cove M1 : Kompaktes Design für unkomplizierten Musikgenuss im Alltag

: Kompaktes Design für unkomplizierten Musikgenuss im Alltag JBL Cove P1 : Flexibel und tragbar dank integriertem Akku, mit immersivem Dolby Atmos

: Flexibel und tragbar dank integriertem Akku, mit immersivem Dolby Atmos JBL Cove X1: Leistungsstärkstes Modell der Serie mit vier Hochtönern und zwei Tieftönern für kraftvollen, raumfüllenden Sound mit Dolby Atmos

Ausgestattet sind alle Lautsprecher mit WLAN oder Bluetooth, sodass das Streamen von Musik, Podcasts und mehr möglich ist. Darüber hinaus steht auch Support für AirPlay 2 bereit, sodass die Nutzung der JBL-One-App nicht zwingend notwendig ist. Support für Google Cast, Spotify Connect, Tidal Connect und Qobuz Connect ist ebenfalls gegeben.

JBL-App oder AirPlay 2 nutzen

In der JBL-App lassen sich Lautsprecher zu einer Gruppe verbinden, um Musik in allen Räumen abspielen zu können. Gleichzeitig lässt sich Musik gezielt in einzelnen Räumen abspielen, ohne bestehende Gruppen aufzulösen oder Lautsprecher neu einzurichten. Die JBL-eigenen Technologien Constant Sound Field, automatische Raumkalibrierung und AI Sound Boost sorgen unabhängig von der Platzierung im Raum für optimierten Sound.

Obwohl Alexa+ hierzulande schon im Beta-Test ist, erfolgt der Start auf den JBL-Lautsprechern vorerst in den USA. JBL gibt an, dass die intelligente Sprachsteuerung mit Alexa+ im Laufe des Jahres bereitgestellt wird.

Verfügbarkeit und Preise

Ab Oktober sind die neuen JBL-Cove-Lautsprecher in Schwarz und Weiß erhältlich. Der JBL Cove M1 kostet 229,99 Euro, der P1 liegt bei 449,99 Euro und der größere Cove X1 kostet 499,99 Euro.